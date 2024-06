Euro 2024 : Combien toucheront les Bleus en cas de victoire ?

Money, Money Money…

L’équipe de France a bien commencé son tournoi en gagnant contre l’Autriche (1-0), et même si la blessure au nez de Kylian Mbappé soulève des petites interrogations, les Bleus sont bien partis pour sortir de ce groupe D. Une victoire qui pose peut-être la première pierre d’un parcours parfait… et d’un pactole potentiel. En conférence de presse ce mardi, Philippe Diallo a donné des précisions sur les primes que pourraient toucher les joueurs et le staff de l’équipe de France.

Dans un monde d’inflation, les primes de compétitions n’augmentent pourtant pas pour les sélections nationales, au contraire. Le montant global pour cet Euro 2024 baisse par rapport à la précédente édition : 28,25 millions d’euros en 2024 pour un parcours sans faute contre 34 millions d’euros en 2021). Comme d’habitude lors de compétitions internationales, la Fédération française de football reversera 30% des gains aux joueurs et au staff de l’équipe de France, ce qui ferait un total par personne de 297 368 euros pour un parcours sans faute. Un montant cependant bien inférieur à ce qu’ils ont touché lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar (490 000 euros chacun, la grande majorité des joueurs avaient reversé ces sommes à des associations).

Gagner plus pour gagner plus.