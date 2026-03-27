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La première de Joan García reportée avec l’Espagne

TM
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La première de Joan García reportée avec l’Espagne

Baptême du feu reporté. Alors que sa première titularisation dans les cages de l’Espagne est l’une des attractions de ce rassemblement, Joan García n’est même pas sur la feuille de match pour la première rencontre amicale face à la Serbie selon la presse espagnole. Après avoir convoqué 27 joueurs, Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, est obligé de se séparer de l’un de ses joueurs, et c’est le portier de Barcelone, auteur d’une saison plus que convaincante, qui restera en tribune.

L’Égypte en ligne de mire ?

Si pour cette rencontre, ce sera soit Unai Simon (Athletic), soit David Raya (Arsenal), soit Alex Remiro (Real Sociedad) dans les cages espagnoles, le gardien des Blaugrana peut conserver l’espoir de porter pour la première fois les couleurs de sa sélection lors de ce rassemblement. Mardi, l’Espagne recevra l’Égypte au RCDE Stadium, qui n’est autre que l’enceinte de l’Espanyol de Barcelone, son club formateur, qu’il a quitté l’été dernier pour le Barça.

Beau signe du destin.

En Espagne, quatre gardiens pour une lune de miel

TM

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