En Corée du Sud, Kylian Mbappé se retrouve au coeur d’une fake news

À Corée et à travers.

Kylian Mbappé est un personnage de renommée mondiale depuis quelques années désormais. Toutefois, l’attaquant français ne s’attendait peut-être pas à être au cœur de l’actualité sud-coréenne, faisant l’objet d’une fake news. Dans une vidéo-montage, comptabilisant 12 millions de vues, on voit en effet le joueur du Paris Saint-Germain répondre à une question d’un journaliste japonais lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France.

Seul hic, et pas des moindres, c’est la voix d’un faux journaliste qui a été ajoutée. L’usurpateur demande ainsi à Mbappé ce qu’il pense des joueurs japonais, ce à quoi le Français répond : « Ça ne m’intéresse pas. » L’objectif de ce boxon ? Dans un contexte de tension historique et politique entre la Corée du Sud et le Japon, le but est de décrédibiliser les Japonais, en donnant l’illusion qu’une personnalité de l’ampleur de Mbappé ne s’intéresse pas à leur pays et qu’il est, par élimination, « pro-Coréen ». Bien entendu, cette conférence de presse remonte à juin 2021, et Kylian Mbappé répondait à une question concernant sa prolongation au PSG.

<iframe loading="lazy" title="이강인 영입 마케팅이죠? 일본기자 질문에 음바페 반응 ㄷㄷ" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BhjSTzaLYJs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

