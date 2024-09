En Belgique, un arbitre alcoolisé prend la fuite à la mi-temps

Aux chiottes l’arbitre, mais pas pour les mêmes raisons que d’habitude.

La rencontre entre Courcelles et Saint-Symphorien, samedi soir, un simple de match de division provinciale du Hainaut en Belgique, aura été marquée par un événement qui aurait bien pu sortir d’une blague de Coluche pour se moquer de nos chers voisins belges. Bon déjà, un des deux arbitres de touche n’était pas présent, pensant que la rencontre se déroulait le lendemain. Mais ce n’est qu’un tout petit détail comparé à la suite.

Parti avant l’arrivée de la police

À la mi-temps du match, l’arbitre refuse de sortir des vestiaires, et pour cause : le referee, comme on dit là-bas, est complètement bourré, comme le rapporte La Dernière Heure. Il vient pourtant d’arbitrer la première période, mais il ne se sent pas apte à disputer la seconde. Beaucoup commencent à comprendre qu’il a disputé la troisième mi-temps bien avant tout le monde, et les joueurs adversaires, qui faisaient la course en tête, décident de ne pas reprendre la partie. La police est alors appelée pour confirmer son état d’ébriété, mais juste avant qu’elle ne débarque au charmant stade de Courcelles, l’arbitre avait déjà pris la fuite dans sa voiture.

L’important, c’est d’éviter les six points de retrait sur le permis.

