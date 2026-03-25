Droits TV : Nasser al-Khelaïfi signalé pour prise illégale d’intérêts

TUTUTUTU TULUTUTU : nouvel épisode dans la série des droits TV ! Selon les informations de L’Équipe, l’association Anticor a fait un signalement au parquet de Paris, le 3 mars dernier, contre Nasser al-Khelaïfi, pour prise illégale d’intérêts, en marge de l’attribution des droits TV de la Ligue 1.

« Absurde », pour l’entourage de Nasser al-Khelaïfi

Elle soupçonne le président du PSG et de beIN Media Group d’avoir fait pression sur d’autres présidents du championnat pour favoriser l’offre de la chaîne qatarie, en 2024. Durant la fameuse visioconférence lors de laquelle les surnoms de « John (Textor) Cowboy » et « Jean-Bière (Jean-Pierre Caillot) » sont nés, le boss du club joue avec ses deux casquettes et se montre particulièrement véhément envers Benjamin Morel, directeur général de LFP Media, qui ne croit pas en l’offre DAZN-beIN Sports, puis envers Joseph Oughourlian ou John Textor.

« Nasser al-Khelaïfi a exercé de fortes pressions sur les autres présidents de Ligue 1, dans le but que l’offre proposée par beIN Sports soit acceptée », estime Anticor. De son côté, l’entourage de Nasser al-Khelaïfi, contacté par le quotidien sportif, juge que la plainte est « absurde ».

« Ce sont les clubs, les représentants de la Ligue et même des personnalités politiques qui ont fait pression sur beIN pour qu’elle finance la diffusion de ce match, pas l’inverse, indique son clan. […] Pourquoi M. Al-Khelaifi aurait-il fait pression sur qui que ce soit pour favoriser beIN, alors qu’il n’y avait aucun autre diffuseur et que c’étaient la Ligue et les clubs qui cherchaient désespérément un diffuseur pour acheter le dernier match ? »

En bref, c’est loin d’être réglé.

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