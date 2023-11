Deschamps serait prêt à reprendre un club, mais pas tout de suite

Comme pendant sa carrière, Didier est toujours en contrôle.

Interrogé par quatre lecteurs de Nice-Matin dans un entretien publié ce mardi par le quotidien azuréen, Didier Deschamps s’est confié sur l’après-équipe de France. Une période qui ne devrait pas forcément arriver tout de suite pour le sélectionneur qui a prolongé au mois de janvier jusqu’en 2026, mais cela ne l’empêche pas de donner quelques indications sur la suite.

Interrogé sur la possibilité de revenir sur le banc d’un club, l’ancien milieu de terrain a répondu pour une fois sans détour : « Oui, oui, à partir du moment où je l’ai fait. Mais je me ne me pose pas la question aujourd’hui » Pas non plus d’indice sur une éventuelle destination : « Vous me reposerez la question à ce moment-là. ». Il n’est en tout cas pas question de continuer « pour continuer » pour le sélectionneur, qui sait qu’il arrêtera s’il a moins « de passion, d’envie, de détermination ».

Un retour de DD à l’OM, ça fait pas rêver ?

