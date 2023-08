Deschamps : « L’objectif c’est d’éviter la mascarade des derniers JO »

À l’évocation du nom de Thierry Henry, récemment nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, son ancien coéquipier chez les Bleus Didier Deschamps a esquissé un sourire qui s’est rapidement effacé lorsque le sujet des Jeux olympiques est arrivé sur la table, notamment la question de laisser de A y aller. « Ne commencez pas maintenant avec ces trucs-là, vous êtes dans du fantasme », a-t-il lancé au parterre de journaliste. Durant le même été, son équipe de France devrait participer à l’Euro alors que celle de Thierry Henry a pour objectif d’accrocher une médaille lors des JO de Paris.

« Pour l’instant, mon objectif c’est se qualifier à l’Euro et celui de Titi aussi, a expliqué Didier Deschamps durant la conférence de presse de présentation de sa liste. Après, ce n’est pas vous (les journalistes), ce n’est pas moi, ce n’est pas Thierry, ce n’est pas le président Diallo qui va décider, ce sont les présidents de club, même si l’objectif c’est d’avoir la meilleure équipe possible et éviter la mascarade des derniers JO. Je pressens que les clubs français seront beaucoup mieux disposés pour les JO de Paris 2024 ».

Dommage pour Téji Savanier.

