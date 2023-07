De la page blanche au tifo, les supporters français préparent déjà les Jeux olympiques

« Si tu la fous dans le 10, tape dans tes mains ! » Pour encourager les athlètes de tir à l’arc, les membres du kop « Allez les Bleus » ont instinctivement imaginé quelques chants qui prêtent à sourire. Mercredi prochain sonnera le coup d’envoi de la dernière année avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour se préparer à l’événement, le club de supporters ouvre ses portes ce jeudi, à condition d’avoir déjà des billets pour les compétitions. Le kop va se réunir, à raison d’un événement sportif par semaine durant un an. Paul Cometto, manager de la marque Équipe de France, explique cette démarche : « Les athlètes ne sont pas encore tous qualifiés pour les Jeux, donc on veut les accompagner dans cette quête. La volonté n’est pas d’être là que pour la médaille. »

Le 7 août, il sera à Orléans pour assister au match de basket entre la France et le Vénézuela en observant les premières animations du club de supporters. Suivront une étape des championnats du monde de tir à l’arc, des épreuves de VTT ou encore d’escalade. « On n’a jamais vu de tribune debout qui chante dans ces sports. » S’il s’intéresse à toutes ces activités, Paul Cometto n’en reste pas moins un amoureux de football. Capo des Indians Tolosa durant près de dix ans, il sait qu’il n’animera pas de la même manière le Stadium de Toulouse et les enceintes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques l’été prochain.

Créer une culture du supporterisme omnisports

D’ailleurs, lui et son équipe n’utilisent pas le mot « ultra ». L’objectif est de créer une atmosphère plus familiale que celle que l’on ressent en marge des matchs de ballon rond. « Quels sont les codes de supporterisme propres au football à apporter en respectant les spécificités de chaque sport ? On sait que le chantier est immense », note le Toulousain. Les habitués du Vélodrome devront donc se canaliser. « On ne peut pas avoir les mêmes chants qu’en foot. En volley, tu ne peux pas faire durer un chant plus de dix secondes parce que le point suivant arrive très vite, par exemple. Tu n’encourages pas un athlète de la même façon s’il court 100 m ou 400 m. »

Paul Cometto, lui, attend avec impatience les compétitions de water-polo, de hockey sur gazon et de rugby fauteuil où les athlètes concernés ne sont pas habitués à des ambiances incandescentes. « Il y a un terreau fertile, on peut faire quelque chose d’incroyable, trépigne-t-il. Le plus cool, c’est d’essayer d’apporter quelque chose de nouveau pour des sportifs qui n’ont jamais vraiment eu de supporters. Là, on part d’une page blanche. » Lors d’un prank à l’INSEP, le kop « Allez les Bleus » a pu mesurer la motivation apportée par ces célébrations, notamment auprès des archers qui se préparent aux prochains Jeux.

À un an des Jeux de #Paris2024, nos athlètes ont besoin de toi 🫵 Rejoins #AllezLesBleus et viens mettre l'ambiance pour soutenir l'Equipe de France en tribunes et ailleurs 📢 👉 https://t.co/ffiXc9YYHj pic.twitter.com/abILwKHQov — Equipe France (@EquipeFRA) July 20, 2023

L’ancien capo du groupe de supporters toulousains n’a pas prévu de fumigènes pour les événements à venir. « Je ne pense pas que les infrastructures des JO le permettent plus que les stades de foot, sourit-il. En revanche, on veut voir de vraies animations avec des chants, des drapeaux, même des tifos ! » Mais Paul Cometto veut surtout voir plus loin. Cette organisation ne doit pas s’arrêter au 8 septembre 2024, en même temps que les Jeux paralympiques. À terme, l’objectif le plus ambitieux est de créer une véritable culture du supporterisme omnisports en France : « Ça serait le rêve ultime. »

