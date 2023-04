David Villa en passe de racheter un club de D4 espagnole

Fernando Torres à la salle, David Villa derrière les fourneaux.

Selon le quotidien AS, David Villa va devenir officiellement ce mardi le propriétaire du RCF Benidorm, modeste pensionnaire de quatrième division espagnole visant la montée et refondé sur les cendres du Benidorm CF, ancien routier de D3 disparu en 2011 à la suite de dettes vertigineuses.

À la tête de son conglomérat DV7 Group, le meilleur buteur de l’histoire de la Roja compte ainsi s’implanter dans une ville touristique de la communauté valencienne, à laquelle il est très attaché après sa pige ravageuse à Valence (2005-2010), qui lui a ouvert les portes du Barça. Depuis 2015, DV7 gère déjà plusieurs académies de football à Madrid, New York, San Diego ou encore Tokyo, et possède une certaine expérience pour bâtir une pépinière cohérente. Les détails du rachat et le projet long terme pour l’avenir du club de Benidorm seront présentés ce mardi, lors d’une conférence de presse.

Vous connaissez déjà le prochain rival de Valence pour une place en Liga dans trois ans.