Dans le Val-de Marne, un joueur suspendu 30 ans après s’en être pris physiquement à des arbitres

Le Val-de-Marne en chef de file.

Le 8 mars dernier, un joueur du Champigny FC, évoluant en deuxième division du championnat de district séniors, a écopé d’une suspension record de 30 ans fermes, après avoir frappé un arbitre officiel et son assistant, en plein match. Il s’agit d’une information révélée à So Foot par Henri Baqué, élu au comité directeur du district de football du Val-de-Marne et membre de la commission de discipline.

Les faits incriminés se sont déroulés le 28 janvier, alors que le CFC évoluait hors de ses bases. L’individu concerné n’avait aucun antécédent disciplinaire, d’après Baqué. « Cette sanction est un exemple. Le district du Val-de-Marne a la main ferme pour lutter contre la violence dans le football », a-t-il conclu.

