Dans le Nord, plusieurs joueurs matraqués et blessés après un match de Coupe de France

L’inverse de « l’esprit coupe ».

Ce dimanche après-midi, le modeste club d’Anstaing-Chéreng (Nord) n’a pas eu la chance de fêter sa qualification comme il se doit, acquise à Lomme Délivrance (3-2) au 6e tour de la Coupe de France. La soirée s’est vite transformée en désastre pour les locaux. Quelques secondes après le coup de sifflet final, des « supporters » de Lomme ont envahi la pelouse et violenté des joueurs et des membres du club d’Astaing-Chéreng.

« Qui vient sur un terrain de sport avec une matraque télescopique ? »

La bilan est lourd : trois joueurs ont été « molestés avec une batte », une femme (était) « à l’hôpital » et un bénévole a été « opéré du nez », comme l’indique sur son compte Facebook. Deux plaintes ont été déposées lundi et d’autres devraient suivre, dont celle du club. De son côté, la police cherche à identifier les responsables grâce aux vidéos captées par les spectateurs. « Nous tenons ce soir à apporter notre soutien à tous les enfants et les familles qui ont assisté à cette fin de match. Le football amateur est terni ce soir par ces images et cette vision d’horreur provoquée par une bande de pseudo-supporters adverses qui étaient juste venus pour en découdre, regrette le club dans un communiqué publié après la rencontre. Qui vient sur un terrain de sport avec une matraque télescopique, une batte, un couteau… ? »

La violence jusque dans les tréfonds du football amateur.

Le Real Madrid, le très petit plus grand club du monde