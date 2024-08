Daniele Orsato raccroche le sifflet pour de bon

Coup de sifflet final.

Depuis quelques heures, Daniele Orsato n’est plus un arbitre de football. L’Italien de 48 ans avait annoncé vouloir en finir avec sa carrière d’arbitre au cours de la saison dernière, sa demande a été acceptée ce vendredi par la Commission nationale des arbitres italiens. Daniele Orsato avait été élu meilleur arbitre du monde en 2020, a dirigé 607 matchs professionnels dans sa carrière, dont 55 de Ligue des champions. Il était notamment au sifflet lors de PSG-Dortmund la saison dernière, et avait fondu en larmes à la fin de la rencontre, sa toute dernière dans la plus grande des compétitions de clubs.

Daniele Orsato rompió a llorar anoche tras el PSG-Borussia Dortmund. El árbitro apunta a retirarse tras la EURO y el de ayer habría sido su último partido en la Champions League. pic.twitter.com/FKfBafyfEV — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) May 8, 2024

Quelle suite donner à sa carrière ? La Gazetta dello Sport avance plusieurs hypothèses. D’un rôle au sein de l’UEFA à la présidence de l’Association italienne des arbitres (AIA) en passant par un rôle d’adjoint de la commission des arbitres aux côtés de Gianluca Rocchi, tout est possible pour lui.

C’est rare de dire qu’un arbitre va nous manquer.

