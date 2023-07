D5 anglaise : un match interrompu par des voitures sur le terrain

C’est la Piston Cup ouuuuuuu ?

« En raison d’un incident survenu sur le terrain peu après la mi-temps, le match de ce soir a été interrompu par l’arbitre. » Voilà comment le club de cinquième division anglaise de Gateshead, située dans la banlieue de Newcastle, a fait savoir à ses supporters sur ses réseaux sociaux que la rencontre face à Dunston serait annulé. Et en y regardant de plus près, l’incident est en fait l’arrivée de deux voitures sur la pelouse. En faisant quelques virages sur le rectangle vert, elles sont complètement détériorées le terrain et donc empêché la reprise. La rencontre amicale a été très vite abandonnée.

ℹ️ Due to an incident on the pitch occurring shortly after half time, tonight's match has been abandoned by the referee.#WorClub ⚪️⚫️

— Gateshead FC (@GatesheadFC) July 21, 2023