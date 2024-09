Cyril Linette avoue être « forcément déçu, un peu sonné »

Faire figuration.

Battu à plate couture dans la course à la présidence à la LFP par le président sortant Vincent Labrune qui a obtenu 85,67% des voix, Cyril Linette n’a pas caché qu’il avait les boules. Celui qui comptait révolutionner le football français est revenu sur cette défaite amère devant les médias au sortir de l’élection. « Je suis forcément déçu, un peu sonné, je m’attendais à un meilleur résultat, a confié l’ancien patron du journal L’Équipe. Il faut reconnaître que c’est une victoire sans appel de Vincent Labrune que je félicite pour son succès. Je ne peux pas dire autre chose. »

Grâce aux deux parrainages qu’il a difficilement obtenus, une place au sein du conseil d’administration de la LFP lui est promise, mais il avait prévenu qu’il la refuserait s’il n’était pas élu président. Alors, toujours d’actualité ? « Je ne vais pas le confirmer aujourd’hui parce qu’il faut que je réfléchisse, a-t-il indiqué. J’ai quelques jours pour réfléchir par rapport aux choses que j’ai vues et entendues. » Mais son combat n’est pas terminé. « Je continue de penser que ce n’est pas le bon choix et que ce n’est pas le bon modèle. Le football français doit revoir son produit, ses charges, sa relation aux fans, sa gouvernance et qu’il faut plutôt un vrai manager d’entreprise à la tête de la LFP. »

Il faudra sûrement encore patienter quatre ans pour ça.

Vincent Labrune largement réélu président de la LFP