Le but le plus rapide de l’histoire du foot inscrit lors d’un match amateur anglais ?

Ryan Hall a peut-être inscrit le but le plus rapide de l’histoire du football, ce week-end. Lors d’un match entre le Croydon FC (dixième division) et Cockfosters dans le cadre du « London Senior Trophy », l’ancien joueur professionnel de 36 ans (il compte quelques apparitions en Championship, et beaucoup en League One et League Two) a ouvert le score 2,31 secondes après l’engagement. Une frappe du milieu de terrain qui a fait le tour d’Internet.

We've finally got a video of Ryan Hall scoring @Croydon_FC's first goal against @CockfostersDev in the London Senior Trophy. The goal was timed at 2.31 seconds, which we understand to be the fastest goal in senior football in the world.Can you confirm @GWR? pic.twitter.com/anxzAtpuZC — Croydon FC (@Croydon_FC) February 18, 2024

De quoi terminer dans le Guinness World Records ? « La qualité du but rend d’autant plus regrettable le fait que nous ne contrôlons malheureusement pas les records en dehors du football professionnel, a expliqué le GWR. Le monde du football est si vaste qu’il nous serait impossible de tenir des registres précis et globaux pour les buts en dehors des ligues professionnelles, pour lesquelles nous nous appuyons sur les statistiques produites par les instances dirigeantes et les sociétés de performance sportive. »

Officiellement, selon le Guinness World Records, le titre du but le plus rapide de l’histoire appartient toujours à Ricardo Olivera : le 26 décembre 1998, contre Rio Negro, l’attaquant de Soriano avait inscrit un but après 2,8 secondes. Officieusement, c’est un certain Gavin Stokes, aujourd’hui décédé, qui détient le record absolu : le 10 avril 2017, dans un match amateur en Écosse, celui qui jouait alors à Maryhill avait battu le gardien de Clydebank en seulement 2,1 secondes.

<iframe loading="lazy" title="The Fastest Goal in Football History" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-9iZq2PXT7o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

