Coupe de la Ligue anglaise : La double confrontation en demi-finales maintenue la saison prochaine

Entre l’argent la tradition et l’allègement des matchs, l’EFL a choisi son camp.

Alors qu’il était question d’une suppression des demi-finales allers-retours en Coupe de la Ligue anglaise pour la saison 2024-2025, la Ligue anglaise (English Football League) a publié son calendrier, et ne changera pas ses habitudes. « L’avantage financier important » que représente cette double confrontation dans le dernier carré motive ce rejet. Actuellement, seules les demi-finales se disputent en matchs allers-retours.

Following consideration by the EFL Board, the League can today confirm the fixture schedule for the 2024/25 season.

Read more ➡️ https://t.co/oZ8062vzVz#EFL

— EFL (@EFL) January 24, 2024