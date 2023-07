Châteauroux : Saragaglia bientôt nommé sur le banc

Attention come-back.

Après le sauvetage devant la DNCG, place aux grands travaux pour la Berrichonne de Châteauroux, qui doit reconstruire la quasi totalité de son effectif et se trouver un entraîneur alors que les quelques joueurs présents au club ont démarré la préparation début juillet. Selon nos informations, cet entraîneur devrait bien être, comme pressenti depuis quelques jours, Olivier Saragaglia.

Coach de Sedan depuis janvier 2021, Saragaglia effectuerait ainsi son retour sur le banc d’un club qu’il connaît sur le bout des doigts, lui qui a été joueur de la Berri dans les années 90 et y est revenu pour être adjoint il y a quelques années. Au printemps 2017, il avait même remplacé temporairement un Michel Estevan mis à pied et avait aidé à ramener le club castelroussin en Ligue 2 avant de repasser numéro 2, car à l’époque non titulaire du BEPF.

Dans tous les cas, le temps presse dans le Berry. Tic, tac. Tic, tac.

Au-delà du mercato : qu’est-ce qu'Al-Ittihad ?