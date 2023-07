Cette fois c’est fait, Milan Škriniar est officiellement Parisien

Depuis le temps qu’on en parle.

Pisté par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, l’arrivée de Milan Škriniar dans la capitale est désormais officielle. Le défenseur central de 28 ans a effectué les six dernières saisons sous les couleurs de l’Inter et était en fin de contrat avec les Nerazzurri. Il avait déjà confirmé, en juin dernier, son futur transfert vers le PSG pour les cinq prochaines années. Une interrogation subsiste cependant, celle de son état de santé. Le Slovaque a en effet traîné une gène au dos durant toute la saison, bien que se voulant rassurant après son opération, à l’occasion du dernier rassemblement international : « Maintenant, je vais bien. La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir décidé de la faire plus tôt. »

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

L’officialisation très tardive du départ de Christophe Galtier et les retards successifs de la conférence de presse de présentation de son successeur Luis Enrique placent le Paris Saint-Germain comme maître en la matière de suspense.

Alors, signature au PSG ou à l’infirmerie FC ?

