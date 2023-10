Carlo Ancelotti : « Je ne savais pas qu’il y avait le Ballon d’or lundi »

Le patron dort.

Le Théâtre du Châtelet accueillera la cérémonie du 67e Ballon d’or ce lundi. Une date probablement cochée depuis un bon moment par Lionel Messi, mais pas par Carlo Ancelotti. Interrogé sur le potentiel de son poulain Jude Bellingham à la sortie de la victoire contre Barcelone, l’entraîneur du Real Madrid a affiché son désintérêt. « C’est un joueur qui fait énormément de différences, a-t-il commenté en conférence de presse. Je ne sais pas à quelle place il sera. Je ne savais pas qu’il y avait le Ballon d’or lundi, cela ne m’intéresse pas. » On parie qu’il était bien plus au fait de l’événement il y a un an quand le résultat allait dans son sens.

Peut-être que France Football ne l’a pas invité.

