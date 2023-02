But contre son camp des plus esthétiques au Japon

Au Japon, avoir le cœur sur la main est une valeur cardinale.

Ce vendredi, le Shonan Bellmare accueillait le FC Yokohama pour le compte de la 2e journée de J-League, l’élite du football nippon. Si le partage des points a été possible (2-2), c’est en partie grâce à la générosité de Takuya Wada, le pourtant expérimenté latéral des visiteurs (32 ans). Sa transversale à la 23e minute s’est en effet transformée en but contre son camp, sous le regard médusé de ses coéquipiers et de son gardien, Kengo Nagai, qui avait déserté ses cages pour proposer une solution de relance. Il faut dire que lui non plus n’est pas exempt de tout reproche, au moins au niveau de la communication et du placement. Sans cet instant estampillé « vidéo gag », Yokohama aurait pu repartir avec les 3 points de la victoire… mais n’aurait pas fait le tour du monde.

🇯🇵 Japon 😱 Le pire CSC de l'histoire ? pic.twitter.com/V7HxDXOXSJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 25, 2023

Priceless.