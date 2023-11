Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Le mois de décembre approche, et donc l’ouverture des calendriers de l’Avent, qui peut commencer un peu plus tôt cette année avec le meilleur des buts amateurs de l’internet. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ FC MONTLOUIS vs FCGC (U17)

Il n’y a pas que Garnacho qui imite Rooney. Sur un centre de Montlouis, deux défenseurs du FCGC tentent de renvoyer le ballon de la tête, sans succès. Un attaquant de Montlouis traîne par là et en profite pour envoyer un superbe ciseau en pleine lulu ! À consommer sans modération.

2/ SANDILLON US vs LAILLY CA (Séniors Départemental 3)

Il y en a qui ont le crâne solide. Sur un centre venu de la droite, un grand joueur de l’US Sandillon arrive lancé en pleine surface et, sans même sauter, envoie un gros coup de crâne dans le but de Lailly, pile dans la lunette opposée. Un coup de tête qui rendrait Zizou jaloux.

3/ SAINT-VIAUD AS VITAL vs SAVENAY MALVILLE FC (Départemental 2)

C’est la saison des lobs du milieu du terrain en ce moment. Après Harry Kane, Mbappé et Lamine Camara, c’est au tour d’un joueur de l’AS Saint-Viaud de s’offrir une somptueuse frappe depuis le rond central. Un crochet pour éliminer son vis-à-vis, puis un lob de 60 mètres. Le genre de but qu’on n’oublie pas.

4/ US MONTIER EN DER vs OUEST 52 FC (Coupe Intermarché U18)

Un toucher soyeux. Le capitaine de l’US Montier, Louis Lagrange, s’est mis en évidence ce week-end en marquant un superbe coup-franc, avec en prime le poteau rentrant. Et, en outre, la victoire (6-0) et la qualif’ en quart-de-finale de coupe. Le match parfait en résumé.

5/ OL NIORT SAINT-LIGUAIRE vs PAYS NEO-CRECHOIS FC (U17 1ère division)

Les cafouillages, ça finit rarement bien. Sur un corner du club de Breloux-la-Crèche, la défense d’OL Niort peine à se dégager et derrière, c’est punition direct. Le ballon arrive sur un joueur du FC Pays Néo-Créchois, qui expédie une magnifique demi-volée dans le but des Aquitains. Un banger comme on les aime.

