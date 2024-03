Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la douzième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Asseyez-vous, préparez les pop-corn, vous allez en prendre plein les yeux !

1/ Entsl Boulogne SU vs Us Marquise

Comment expliquer ce but ? Il y a tout dedans, un pressing de qualité du Boulognais qui permet au numéro 10 de délivrer un lob des 40 mètres tout en relâchement par-dessus un gardien totalement aux fraises. Le tout agrémenté d’une célébration tout en sobriété, comme l’impression que personne sur le terrain n’a réellement compris ce qu’il venait de se passer.

2/ Monts de flandre US vs Dunkerque SUD

Comme quoi, dans les Flandres, on ne fait pas que du vélo. Après un joli décalage de l’ailier à l’avant-centre, et de l’avant-centre à l’autre ailier, ce dernier a vendangé, seul face à un but dépeuplé de son gardien, sorti dans les pieds de l’attaquant. Pas d’inquiétude à avoir, son buteur est toujours là pour rattraper la situation, et de quelle manière. Il se recule sur trois-quatre pas et arme une magnifique papinade.

3/ CO Trenelle vs Inter de Sainte Anne

Ce but a des saveurs de prix Puskas 2016. La détente féline du gardien adverse n’aura pas empêché ce bombazo d’aller détruire la lucarne de Trenelle. Dans un stade olympique bondé et dans une ambiance presque dantesque, l’Inter de Sainte Anne allume la mèche et délivre une frappe pure, et celle-là, il va pas la chercher.

4/ La Brède FC vs Mérignac SA

Bien que ce ne soit pas visible chez les professionnels aujourd’hui, les Girondins ont encore du talent plein les pieds. La preuve en est avec ce joueur de La Brède en Régionale 1. Après avoir fixé son défenseur à l’extérieur de la surface mérignacaise, l’ailier brédois envoie une frappe venue d’ailleurs qui provoque chez les supporters la fameuse inspiration « ouffff » synonyme de but magnifique.

5/ Nîmes Métropole FEM vs Clermontaise

Une petite touche féminine pour finir ce top, ça fait du bien ! Lancé dans une contre-attaque éclair, l’ailière s’appuie sur son attaquante de pointe, qui occupe le rôle de #Pivotgang et remet dans l’axe. D’une frappe limpide, la numéro 10 clermontaise (et oui encore un numéro 10 dans ce classement) vient déloger les araignées, qui dormaient paisiblement dans la lucarne.

