Aliou Cissé : « Si je commence à parler de l’arbitrage en Afrique, je risque d’être suspendu »

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Un hors-jeu discutable sur un but de Habib Diallo, et deux penalty oubliés ont suffi au sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé pour s’éterniser sur l’arbitrage en Afrique. « Si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l’arbitrage sur le continent africain, je risque d’être suspendu. Mais ce soir il doit y avoir un carton rouge et il n’y ait pas hors-jeu. Les erreurs d’arbitrage il y en a eu partout sur le continent ce n’est pas seulement que ce soir », a lancé Cissé en conférence de presse après le succès 4-0 des Lions de la Teranga face au Soudan du Sud.

🎙 Aliou Cissé : "Si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l'arbitrage en Afrique, je risque d'être suspendu."#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/mJQaK1xxG3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2023

« Depuis huit ans que je suis ici, partout où je vais, il faut voir les arbitres… Ils sont dans leur hôtel seuls, ils sont dans les vestiaires seuls. Il n’y a personne aujourd’hui qui est capable de les accompagner », a lâché l’homme fort de la sélection sénégalaise dans la foulée. Plus nuancé après son retour sur les décisions arbitrale de la rencontre, Aliou Cissé a appelé la CAF à « aider et accompagner » davantage les hommes en noir. « Le football africain est en train de se développer. Nos états sont en train de mettre en place les infrastructures adéquates pour que ce football africain continue à se développer. C’est un processus aussi au niveau des arbitres. On doit les aider et les accompagner. Les arbitres sont seuls. Ça doit faire partie de la réflexion de la CAF qui fera qu’à un moment donné le niveau de jeu va s’améliorer », a conclu l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Il faut aussi parler des pelouses.