Accusé de viol, Cristiano Ronaldo est dédommagé

L’accusé accuse l’accusateur.

Sous le coup d’une plainte pour viol qui aurait eu lieu en 2009, Cristiano Ronaldo a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Après la plainte de la victime présumée, Kathryn Mayorga, en 2018, un procès avait débuté aux États-Unis. Le tribunal a finalement relaxé CR7 des lourdes charges qui pesaient contre lui, estimant que les faits ne pouvaient pas « être prouvés, au-delà de tout doute raisonnable ». Un grand perdant se dégage cependant dans cette affaire, comme l’explique The Athletic, et il s’agit de Leslie Mark Stovall, l’avocat de la plaignante. Il est ainsi condamné par la justice à verser plus de 330 000 dollars (environ 310 000 euros) à Cristiano Ronaldo pour rembourser ses frais juridiques.

Il est reproché à l’avocat américain d’avoir allongé la procédure judiciaire, en mobilisant les dossiers divulgués des Football Leaks durant le procès. Alors que Cristiano Ronaldo et son avocat demandaient plus de 620 000 dollars de dédommagement, Stovall a été reconnu en partie responsable des honoraires supplémentaires dans ce procès, et devra rembourser un peu plus de la moitié de cette somme au Portugais.

CR7 gagne donc de l’argent même à distance.