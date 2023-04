Aaron Boupendza victime de racisme en Arabie saoudite

L’attaque des lâches continue.

Romelu Lukaku, Vinícius Júnior ou Aurélien Tchouameni… Le nouveau venu dans la liste de joueurs ayant été insulté sur les réseaux sociaux se nomme Aaron Boupendza. Ce jeudi, le Gabonais a en effet raté un pénalty avec Al-Shabab contre Al-Ittihad (défaite 1-2), en Arabie saoudite, engendrant une flopée d’ignominies. Dans un communiqué, l’attaquant a tenu à mettre les choses au clair : « J’ai fait une erreur. Je le sais et j’en assume l’entière responsabilité. Je ne cherche pas d’excuses. Mais est-ce normal de recevoir de tels messages ? J’aime ce club, je me donne à fond. Parfois, on brille, parfois, on tombe. C’est la vie, c’est le sport. Mais rien ne justifie le racisme. Jamais. »

I’ve made a mistake.I know it and I take full responsibility for this.I’m not looking for excuses.But is it normal to receive such messages? I love this club, I give it my all.Sometimes you shine, sometimes you fall.That’s life, that’s sports. But nothing justifies racism. Never. pic.twitter.com/op4W7Iw3l6

— Aaron Boupendza ⚽️✝️ (@AaronBoupendza9) April 28, 2023