40 ans de prison dans l’affaire du FIFAgate ?

Hernan Lopez, ancien cadre de 21th Century Fox, risque jusqu’à 40 ans d’emprisonnement pour corruption aux États-Unis. Le tribunal de New York l’a reconnu coupable d’avoir corrompu des dirigeants du football sud-américain appartenant à la Conmebol, l’un des dossiers du scandale FIFAgate. La justice américaine explique dans un communiqué que Hernan Lopez a été reconnu coupable de « fraude, blanchiment et d’avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants de la Fifa et de la Confédération de football d’Amérique du Sud ».

L’affaire FIFAgate implique de nombreux dirigeants du football mondial et se base sur la cession des droits TV pour les Coupes du monde 2026 et 2030. Cette affaire avait poussé Sepp Blatter – alors président de la FIFA – à démissionner en mai 2015. Dans le cadre de ce procès, les accusés comparaissaient pour la cession des droits TV de la Copa Libertadores et des rencontres des sélections nationales appartenant à la zone Conmebol. La société de marketing argentine Full Play a également été reconnue coupable des mêmes délits.

