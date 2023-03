200€ à gagner avec Manchester City & Naples  !

En ce début de semaine, on tente de vous faire gagner sur un combiné Ligue des Champions. Pour le jouer, vous pouvez récupérer le bonus d’un site que vous ne connaissez peut-être pas encore, VBET, validé par Laure Boulleau !

Notre combiné sur la fin des 8es de C1

Manchester City – Leipzig :

Mardi, Manchester City accueille Leipzig après le match nul de l’allée en Allemagne, mais par des Citizens timorés mais aussi par l’ascenseur de Gvardiol sur son but égalisateur. Depuis l’aller, Man City a remporté ses 4 matchs (3 en premier League et 1 en Cup) et Leipzig 2 des 3 qu’il a disputés. Le RB a chuté en déplacement à Dortmund (2-1), perdant sans doute ses derniers espoirs de titre en Bundesliga. Vainqueurs de 19 de leurs 21 matchs à domicile cette saison et quasiment au complet, les hommes de Pep Guardiola devraient pouvoir s’imposer et passer en quart aux dépens d’une équipe de Leipzig privée de Nkunku.

Naples – Eintracht Francfort :

Quasiment déjà champion en Serie A (18 points d’avance sur le 2e), Naples a également des ambitions en Ligue des Champions. Vainqueur 2-0 à Francfort de son 8e de finale aller, le Napoli a bien préparé ce match en dominant l’Atalanta Bergame à domicile samedi (2-0). Mercredi, les Napolitains accueilleront un Eintracht Francfort privé de son meilleur buteur Kolo Muani (suspendu après son rouge pris à l’aller) et en difficultés. Les Allemands, 6es de Bundesliga, n’ont en effet plus gagné depuis 4 rencontres (2 défaites, 2 nuls) et n’a pas su se reprendre ce week-end à domicile face au mal classé Stuttgart (1-1).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Manchester City Leipzig : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des Champions !