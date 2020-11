Bordeaux plonge Rennes dans le doute

Sans briller, mais avec plus de cohérence que son adversaire du soir, Bordeaux s'est imposé sur la pelouse d'un triste Stade rennais (0-1). Hatem Ben Arfa a fêté ses retrouvailles avec son ancien club en inscrivant l'unique but de la partie, son premier sous le maillot des Girondins. Après la trêve internationale, Rennes n'est pas guéri et devrait perdre sa place sur le podium à l'issue de cette journée.

L'éclair bordelais, la grisaille rennaise

Rennes (4-4-2) : Gomis - Soppy (H. Traoré, 59e), Da Silva, Aguerd, Truffert - Tait (Gboho, 70e), Bourigeaud, Camavinga, Del Castillo (Doku, 59e) - Terrier (Hunou, 59e), Guirassy (Niang, 78e). Entraîneur : Julien Stéphan.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Kwateng, Koscielny, Baysse, Sabaly - Otávio, Basic - Zerkane (A. Traoré, 60e), Ben Arfa (Adli, 76e), Kalu (Oudin, 60e) - Maja (Briand, 60e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

L’histoire était écrite à l’avance. Si Hatem Ben Arfa a un jour expliqué qu’il était, il n’a jamais dit qu’il était interdit de briller au moment de lui faire face avec un autre maillot sur le dos. Comme l’avait redouté son ancien coach Julien Stéphan avant ce Rennes-Bordeaux, le joueur de 33 ans a soigné ses retrouvailles avec le club breton. 36minute de jeu : Camavinga se fait bouger dans le rond central par Kalu, qui trouve HBA dont la frappe croisée du gauche fait flancher Gomis. Un geste à la Ben Arfa et l'unique pion d'une rencontre d'un niveau technique effrayant. Avec un succès court, mais précieux (0-1), Bordeaux relance la machine pendant que Rennes (une victoire sur les neufs derniers matchs toutes compétitions confondues) continue de s'enfoncer dans le doute.Pour Rennes comme Bordeaux, il était question de chasser les doutes entrevus avant la trêve (défaites 4-0 et 2-0 pour les Girondins ; deux revers 3-0 pour le SRFC) et d’afficher un visage différent. Sur la pelouse grasse du Roazhon Park, les deux équipes tentent d’emballer la partie dès les premières secondes, mais Tait bute sur Costil (2) et Ben Arfa est trop court pour conclure la réponse bordelaise (3). Jean-Louis Gasset avait promis que son groupe avait profité de la trêve pour se remobiliser, les attitudes sur le terrain viennent confirmer cette impression : Bordeaux joue haut, fait circuler le ballon et maîtrise un adversaire trop tendre et souvent à la rue techniquement. Le 4-4-2 aligné par Julien Stéphan peine à prendre forme, et les attaquants rennais timorés laissent Aguerd placer deux coups de tête tranquillement appréhendés par Costil (15, 23). Plus cohérent et légèrement moins brouillon, Bordeaux prend son mal en patience. Et il faut attendre l'éclair de Ben Arfa pour voir le tableau d'affichage se débloquer. La réponse rennaise ? Une mine de Del Castillo sur la barre (43), et puis c'est tout.La suite ressemble plus à un film d’erreurs qu’à un bon match de football. Car si les Rouge et Noir ont déjà prouvé cette saison qu’ils étaient capables de renverser des mauvaises situations, ils sont cette fois complètement hors sujet. Le deuxième acte démarre avec un coup de caboche de Kalu (46), puis se transforme en un festival de ballons perdus, centres ratés, passes mal dosées, ou de fautes en tout genre. Au point que l’arbitre M. Abed se sente obligé de hausser le ton pour menacer de sortir la biscotte au prochain mauvais geste. Pour emballer la partie, les deux coachs tentent chacun leur tour un triple changement à l'heure de jeu (Doku, H. Traoré et Hunou entrent pour Rennes ; Oudin, Briand et A. Traoré pour Bordeaux). Malgré deux tentatives de Guirassy, les locaux bafouillent leur foot pendant que les Girondins se contentent de faire le dos rond sans jamais créer le danger dans le camp adverse. Il faut attendre les dix dernières minutes pour assister au retour des frissons. Au bout d'un joli mouvement rennais (enfin un !) initié par Camavinga, Doku fracasse le poteau de Costil (80), avant d'envoyer un cachou au-dessus de la cage bordelaise deux minutes plus tard. Les mains croisées dans sa zone technique, Stéphan n'y croit plus et il a raison : Rennes enchaîne une troisième défaite d'affilée sans marquer, et devra probablement laisser sa place sur le podium à la fin d'un nouveau week-end inquiétant.