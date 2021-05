Au Qatar, disparition d'un activiste dénonçant les conditions de travail des migrants

1

Encore une casserole pour le Qatar. D'après le Business & Human Rights Resource Centre , Malcolm Bidali, agent de sécurité kenyan, qui avait ouvert un blog pour dénoncer le sort des migrants en proie au travail forcé sur les chantiers de la Coupe du monde 2022, a mystérieusement disparu au Qatar. Il aurait été arrêté par les services secrets qatariens le 5 mai dernier et serait détenu dans un lieu non divulgué.Arrivé en 2016 dans le petit émirat, Bidali a commencé à publier ses écrits l'année dernière, sous le pseudonyme de « Noah » . Il y donne un aperçu des conditions de travail et de vie des migrants exploités pour la construction des stades, chantiers sur lesquels plus de 6500 personnes auraient perdu la vie depuis 2010 . Dortoirs surpeuplés, passeports confisqués, intimité inexistante et revendications tuées dans l'œuf. La réalité dépeinte y est sans équivoque et à charge contre le Qatar, qui doit déjà faire face à des menaces de boycott Les associations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch en tête, se sont déclarées «» , ont urgé les autorités qataries à révéler le lieu de détention de Bidali et «» en vertu de la liberté d'expression. Le gouvernement, lui, a nié toute maltraitance mais tout de même avoué à demi-mot que tout ne tournait pas rond pour Bidali, dans une réponse envoyée au Guardian : «Dis donc, elle est bien bonne celle-là !