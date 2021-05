Atlanta-Montréal devant 40 000 spectateurs en MLS

So many feelings right now pic.twitter.com/FZZRUayk9m — Atlanta United FC (@ATLUTD) May 16, 2021

FG

Quel plaisir de voir un stade avec de la vie...Au-delà du joli duel de haut de tableau que nous proposaient Atlanta et Montréal ce dimanche en MLS, la rencontre a surtout été marquée par une donnée très peu en vue depuis plus d’un an : une foule présente en tribune. En effet, 40 000 spectateurs ont pu s'asseoir dans les gradins du Mercedes-Benz Stadium dans la ville de l'État de Géorgie, soit un peu plus de la moitié de la capacité maximale de l'antre du club (environ 72 000 places). Alors, lorsque Marcelino Moreno place une tête gagnante en toute fin de rencontre pour permettre auxd'arracher la victoire, ce sont tous les poils du corps qui se hérissent.Vivement pouvoir revivre les mêmes émotions en Europe.