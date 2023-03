Revivez l'épisode 4 de Koh-Lanta : le Feu sacré

Pas besoin d'épiloguer : la Ligue des Champions ne compte plus aucun club français en lice cette saison. Ce mardi soir, c'est donc l'heure de vous installer tranquillement dans votre canapé et de voir des aventuriers dans l'obligation de tout donner pour survivre. Koh-Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

23h36 : ET C’EST SUR CES IMAGES DE BANDE-ANNONCE AVEC UN ARRÊT EN PLEIN MILIEU D’UNE EPREUVE QUE JE VOUS QUITTE ! Que va-t-il bien se passer ? Mystère et boule de feu sacré ! Bonne soirée les loulous, n’hésitez pas à lire les notes ! Et bravo à @Guivache pour la doublette perdante !

23h34 : Ce sont clairement Quentin et Frédéric qui ont joué dans son élimination, car d’après eux, elle jouait un double-jeu. Elle n’est pas d’accord, mais malheureusement ça ne change pas l’issue du vote !

23h32 : C’EST TANIA QUI EST ELIMINEE ! Je ne m’y attendais pas !!

23H31 : Gilles protège Quentin grâce au talisman, qui agit rappelons-le, comme un collier d’immunité.

23h29 : Mon avis, c’est Clémence qui va partir… Et vous ?

23h26 : Rudy sort son arme secrète : le détournement de vote. Qu’il garde pour lui. Il votera donc 2 fois en volant le vote de Clémence, qui elle ne votera pas. Elle est surprise, et elle a un peu le seum aussi, car elle voulait voter contre lui

23h24 : Musique grave, ça y est c’est le Conseil.

23h21 : Et ça continue dans les stratégies. On commence à perdre le fil, il est temps que le Conseil commence.

23h18 : Le médecin doit vérifier un éventuel baro-traumatisme chez Benjamin, qui a plongé trop profondément à la pêche. Espérons que ce ne soit qu’une petite otite. Il part effectuer les examens à l’infirmerie.

23h15 : L’agriculteur regrette ses champs et son élevage, qui sont bien plus sympas que son ancienne équipe: il est choqué de les voir vouloir éliminer une ex-Jaune, grâce à l’aide de Rouges (anciens et nouveaux).

23h13 : Aparté entre Gilles et Quentin. Ce dernier livre direct le nom de Tania. Non elle n’était pas sur la scellette. « Pas vraiment ».

23h11 : Les rumeurs d’arme secrète circulent, le nom de Rudy aussi. Ah, Gilles arrive; ça va sauver l’ambiance.

23h10 : C’est finalement Fred qui la convainc: elle votera Tania. A priori.

23h06 : Anne-Sophie ne se laisse pas convaincre dans son choix. Esteban, qui aimerait qu’elle vote Quentin ou Clémence, lui confie le détournement de vote détenu par Rudy. Elle n’a pas confiance en leur stratégie. Héléna lui propose de voter contre Rudy ou Tania. Anne-Sophie est moins fermée. Je vous l’ai dit, on est à fond dans les stratégies. Il est temps de faire partie d’une alliance, majoritaire ça sera mieux.

23h04 : L’émission a repris depuis même pas 2 minutes, et ça parle stratégies, votes et des noms tombent ! Bien plus rapide que la vente des packs d’athlétisme pour les JO 2024 !

23h02 : Retour au camp des Rouges ! Rudy va pouvoir jouer son arme secrète vu qu’ils ont perdu ! Héléna, elle, est énervée de devoir tout faire car ses pairs sont trop nuls. Elle soupire.

22h56 : Elle n’était pas transcendante cette épreuve, qu’en avez-vous pensé?

22h52 : Et allez, on repart sur une troisième pub !

22h48 : Martin et Benjamin vont très très vite, et ça paye : LES JAUNES L’EMPORTENT! J’arrête enfin d’écrire les mots « paire » et « pierres ».

22h46: Egalité : 2 paires, soit 4 pierres, de chaque côté, mais les Jaunes ont un peu d’avance.

22h45 : La kiné Héléna essaye tant bien que mal de rattraper le retard de ses pairs.

22h41 : Il s’agit plus précisément de paires de pierres à déplacer. Rudy avance bien, contrairement aux angoisses exprimées par ses comp(i)ères avant l’épreuve.

22h40 : Il faut déplacer des pierres sous l’eau. Les Jaunes prennent de l’avance, mais rien n’est joué !

22h37 : Début de l’épreuve d’immunité! Aurons-nous droit à une bataille sous la pluie battante avec un Denis inaudible? Le temps est couvert en tout cas, croisons les doigts !

22h36 : Nicolas demande gentiment et poliment à Martin de ne pas trop gueuler lors de l’épreuve. Il lui dit de la fermer en gros.

22h32 : Frédéric a osé dire à Tania qu’elle n’était pas vraiment sur la scellette chez les Jaunes… Mais elle ne se laisse pas faire !!

22h31 : Sunrise aux Philippines, qu’est-ce que c’est beau !

22h29 : C’EST LA REPRISE ! Rudy fait sa danse de la win, car il vient de trouver une arme secrète : le détournement de voix !

22h27 : Le Palmashow revient vendredi, j’ai beaucoup aimé leurs premiers sketchs il y a quelques années (déjà?!).

22h21 : @MMike7 Bon, je suis allé voir sur Google qui était Hayden Panettière, mais c’est vrai qu’il y a une ressemblance !

22h18 : L’épreuve d’immunité s’annonce, juste après la pub !

22h17 : Nicolas et Benjamin partent pêcher et rapportent de beaux poissons. Un joli repas s’annonce chez les Jaunes.

22h15 : Les Jaunes ont l’air tristes d’avoir modifié les équipes; sauf Benjamin, lui il est heureux.

22h12 : Clémence se rend compte que Tania serait déjà plus nouvelle rouge qu’ancienne jaune. Ca me parait évident, pas vous?

22h11 : Tania confie à Rudy son soulagement d’avoir changé d’équipe. Tu m’étonnes…

22h08 : Petit aperçu de la nouvelle équipe rouge : Rudy, Esteban, Tania, Anne-Sophie, Fred.

22h05 : Grace paraît super agacée par Martin, qui commence déjà à utiliser des mots-clés dont « supériorité numérique », comme ça, devant le feu, à l’apéro de la nouvelle équipe.

22h03 : Martin découvre qu’on apprend rien à Grace, c’est elle qui nous apprend.

22h02 : Christine est contente, elle reste dans l’équipe de Nicolas. Mais elle a peur d’être la prochaine à partir…

22h00 : Cadeau bonus : chaque équipe aura son kit de pêche. Sympa le Denis !

21h56 : Les cartes sont re-distribuées. Rudy a composé deux équipes mais c’est Gilles qui va choisir où il va ! Et ça sera dans l’équipe de Grace et Nicolas notamment, qui sera l’équipe Jaune. Gilles ne change donc pas de foulard, pratique.

21h55 : @Guivache, tu es bien parti dans tes pronos!

21h54: C’EST REPARTI ! GILLES CHOISIT RUDY EN ADVERSAIRE !

21h50 : Petit jeu, d’où vient cette réplique: « C’est lent. Très lent. Trop lent. À cette allure-là, on ne sera jamais rentrés en Gaule pour le banquet avec les sangliers »?

21h42 : Et le deuxième chef d’équipe est… La pub !

21h41 : C’est Tania qui doit être contente, sa tribu n’était pas tendre avec elle.

21h40 : CHANGEMENT DE TRIBU, ET C’EST GILLES LE PREMIER A POUVOIR EN COMPOSER UNE !

21h39 : Elodie est donc éliminée, et Gilles reçoit le pouvoir du feu sacré.

21h38 : Première participation à une épreuve pour Elodie, qui voulait tant montrer ce dont elle était capable… Dommage c’est perdu, et c’était pourtant celle qu’il ne fallait pas perdre. Ses compagnons la réconfortent, c’est beau.

21h36 : Plus que deux candidates, rouges, en lice : Elodie et Christine. Elles prennent tout ce qu’elles peuvent pour démarrer le brasier, elles envisagent de brûler la forêt aussi?

21h35 : Si seulement Elodie mettait autant d’énergie à faire un feu qu’à se lamenter, elle aurait déjà gagné !

21h33 : Ca s’enchaîne, et ils ne sont plus que quelques-uns à avoir chaud (c’est le cas de le dire).

21h32 : Grace est la 3e femme à faire son feu, la gente masculine n’est toujours représentée que par Gilles.

21h30 : Ben oui, quand il s’agit de faire du feu pour gagner l’épreuve, là ils y arrivent. D’ailleurs, Gilles l’agriculteur sait en faire, et plus vite que les autres, il remporte l’épreuve (et donc le talisman).

21h30 : Les candidats sont très efficaces pour le travail à la chaîne.

21h28 : Mais c’était pas déjà une histoire de mettre le feu la semaine dernière?

21h27 : Elodie a pris une grande inspiration à l’annonce de Denis « il y aura un éliminé sur-le-champ ».

21h25 : Convoc’ à l’épreuve de confort, avec leurs sacs; ils pensent qu’une nuit à l’hôtel est en jeu. Quelle déception ça va être !!

21h24 : Les Jaunes sont tombés dans le panneau et sont contents de Tania; bien joué à elle, elle a acquis le respect de ses pairs… pour l’instant.

21h21 : Retour de Tanya au camp des Paniman après sa participation au conseil des Rouges, qui a protégé Christine; les Jaunes sont surpris de l’élimination d’Alexandre.

21h20 : Chère Elodie, tu as vraiment failli être éliminée à l’unanimité, par le conseil mais aussi par les téléspectateurs.

21h18: Bel avantage des Jaunes la semaine dernière, ils avaient gagné le riz. Vous pensez qu’ils ont réussi à le rationner?

21h15 : Aweéyéyéyéyéyéyéwayéééé ! Mais oui, vous chantez devant votre télé vous aussi !

21h13 : Petit résumé des épisodes précédents; le talisman avait été donné à Tania, et Alexandre avait pris son sac et apporté son flambeau à Denis lors du conseil.

21h12 : C’EST PARTIIII ! (Avec les 2 minutes habituelles de retard).

21h10 : Alors qui voyez-vous partir ce soir? D’ailleurs y’aura-t-il deux éliminés d’ici la fin de la soirée?

21h07 : Je vous ai épargné le C Canteloup, et oui je suis comme ça moi, j’aime que mes lecteurs soient heureux.

21h05 : Salut les guerriers ! Vous êtes prêts pour un quatrième épisode de fou furieux cette semaine ? Entre une élimination directe lors d’une épreuve, une recomposition des équipes et un conseil, il va y avoir du sport comme disait Silmarils. Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

Napoli-Eintracht : la haine est hors du pré