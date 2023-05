Suivez l'épisode 15 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

Après l'élimination de Laura, Tania garde un collier d'avance et a déjà assuré sa place à l'orientation. Reste maintenant à savoir lequel des aventuriers va voir son aventure se terminer juste avant la course... Vous êtes prêts ? Koh-Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

22h23 : Tania a perdu, et inscrit son nom sur le papier.

22h19 : Frédéric l’emporte !! Il part à l’orientation. Les autres ne doivent pas finir en dernière position, car ça ferait un vote contre eux au conseil. Et ça se jouera entre Julie et Tania, car les Puissance 3 l’ont remporté!

22h17 : 2ème tentative pour Quentin et Frédéric, qui est toujours aussi ratée que la première.

22h16 : Et bah voilà, à part avoir mis une petite pression aux 3 autres, c’est raté pour les BFF.

22h16: Ca me parait pas faisable avec le dernier domino de Quentin, à 40 km de l’avant-dernier.

22h14 : Ca tombe de tous les côtés, à part pour Frédéric et Quentin. Bah oui, le sucre ça aide pour rester concentré.

22h11 : Aïe aïe aïe, c’est une épreuve de patience. Aligner des dominos, sans se prendre les poutres dans les jambes, ce qui pourrait tout faire tomber.

22h10 : On pense pareil @Pierre Hic.

22h08 : Qu’est-ce que ça serait beau de voir Julie gagner l’immunité; Tania aurait son collier, c’est donc un des gars qui verrait ses rêves d’orientation s’envoler.

22h07 : Convocation à l’épreuve d’immunité.

22h05 : Quentin et Frédéric sont sur le point de quitter leur All Inclusive, et à peine leurs fruits frais dégustés, ils parlent stratégie et s’imaginent les rois du jeu, voire peut-être du monde, ils ont l’air en forme.

22h01 : A priori, Nicolas protégeait Julie jusqu’ici, mais aux portes de la finale, il ne peut plus rien lui promettre. Bonne ambiance sur l’île, avec Tania qui est partie bouder dans la forêt. Ce qu’elle fait croire, vu qu’elle est bien à l’abri non pas sous les arbres de la forêt tropicale, mais sous la protection de son cher collier d’immunité.

21h59 : Tania sonde Nicolas et Julie pour leurs prochains votes. Sans parler de son collier biensûr.

21h58 : Langoustes à la crème et patates pour nos compères sur leur île paradisiaque.

21h55 : Trop mignon le Nicolas, il cuisine une casserole remplie de poissons frais pour bien nourrir ses partenaires de galère.

21h52 : Quentin et Frédéric, eux, commencent direct par prendre une douche ensemble; pourtant elle n’est pas bien grande cette douche. Perso, après 25 jours de vie dans une forêt tropicale, j’aurais apprécié prendre ma douche seul.

21h50 : Julie, notre aventurière footballeuse préférée, en a marre du manque de confort sur le camp. Oui, ils sont tous blasés de ne pas être partis à la villa.

21h48 : J’espère que vous avez eu le temps de prendre votre dessert, car ça reprend! Nico estime d’ailleurs que de retour sur le camp, il faut qu’ils se préparent un festin… Avec le reste du riz et des lentilles? Noooon , il part à la pêche avec Tania.

21h44 : C’est la pub ! Bon, après ce début d’épisode, quelles sont vos impressions? Elle était plus drôle cette épreuve avec plus de candidats, on n’arrivait plus à savoir qui était qui. Là, ils étaient peut-être trop peu pour l’apprécier autant qu’avant !

21h36 : Tania évoque le fait qu’elle pensait potentiellement être choisie par Quentin pour la villa, vu qu’elle lui avait permis, à lui uniquement, de récupérer et lire son courrier la semaine précédente. Quentin s’en fiche… enfin, il ne la remerciera jamais assez pour son geste, mais là il voulait trop y aller avec son grand pote.

21h35 : Après un suspense terrible, c’est Quentin qui se sera le mieux tartiné et dé-tartiné de boue ! Il remporte l’épreuve, et choisit Frédéric pour l’accompagner.

21h33 : Tania a encore mieux rempli de boue son seau que Julie, et de loin vu le mouvement de la balance ! Pareil pour le duel Fred-Tania, Tania est devant.

21h33 : Julie a mieux bossé que Nicolas; au coin, Nicolas !

21h32 : Remplissage des seaux de boue terminé ! Verdict dans quelques secondes…

21h32 : « Ils s’enduisent […] telles des créatures d’argile » Denis Brogniart, toujours aussi poète.

21h29 : Frédéric est le premier à avoir fait un aller-retour, mais rien n’est joué; avoir des cheveux longs est un avantage.

21h28 : EPREUVE DE LA BOUE !

21h26 : Aperçu de la récompense de la vraie épreuve de confort : petite villa sympathoque, jacuzzi, petit-dej compris, le tout sur la plage. Ca donne envie, et pas qu’aux candidats d’ailleurs !

21h24 : Pierre-papier-ciseaux pour savoir qui prend la plus belle part d’ananas; C’EST TANIA QUI L’EMPORTE !!! Pardon, je m’emporte, c’était pas encore l’épreuve…

21h22 : Quentin voudrait de Tania aux poteaux : grande amitié ? Non, c’est parce-qu’il ne la voit pas assez forte pour tenir plus de 3min30s sur les poteaux… Pas cool

21h20 : Et oui, petit rappel, Tania possède un collier d’immunité, qu’elle a osé ne pas jouer au conseil précédent; jolie feinte, qui a porté ses fruits !

21h19 : Ah! Dans la résidence du jury final, ils ne sont pas dupes ! Quentin jouerait un double jeu, juste pour se faire bien voir au vote final. Comme quoi, il en a fallu du temps pour qu’ils comprennent…

21h18 : Toujours aussi sympa ce générique, après tant d’années de diffusion !

21h15 : Moi j’ai hâte de savoir si le puissance qua… euh le puissance trois sera à l’orientation !

21h14 : Résumé des épisodes précédents ! Ca va plus vite maintenant, puisqu’ils ne sont plus que 5 en jeu !

21h12 : Qui ne se sera pas assez roulé dans la boue ce soir? Et perdra un avantage pour la suite de l’aventure? Quels sont vos pronos?

21h10 : SALUT LES AVENTURIERS ! Vous voulez des sensations fortes avec des filets qui tremblent ? Cela tombe mal, l’île désertique sur laquelle je vous emmène ce soir n’en possède pas. En revanche, il y a toujours une cabane et des survivants, ce que le football ne peut pas vous proposer ce soir. Oui, le foot est mort ce soir. Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

