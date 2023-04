Au sommaire de SO FOOT CLUB : Arsenal en route vers l'exploit ?

Voici le menu du nouveau SO FOOT CLUB, en kiosque dès le 5 avril.

le Mercredi 05 Avril

+ARSENAL, LA JEUNESSE AU POUVOIR

ARSENAL: UNE SAISON CANON! Les Young Gunners ambiancent la Premier League. Au point de la remporter?

ARTETA, MIKEL CHROME. Le coach d’Arsenal est le principal artisan de ce retour en grâce. Portrait d’un surdoué.

L’EUROPE ATTENDRA. En Ligue Europa, Arsenal a montré ses limites, sorti dès les huitièmes.

+PORTRAIT

WILL STILL LOVING YOU L’atypique coach de Reims fait des merveilles.

TEREM MOFFI, DES RACINES ET DES AILES Portrait de l’attaquant niçois.



+ANALYSE

ANALYSE NEYMAR, L’HISTOIRE SANS FIN Eh oui, le prodige brésilien s’est encore blessé.

+BILAN

UN MONDIAL, DEUX SAISONS. Une petite analyse pour mesurer l’impact de la Coupe du monde sur cette deuxième partie de saison.

+MAIS AUSSI



– LES BONNES QUESTIONS,

– LA COURBE DU MOIS,

– QUE SAVEZ-VOUS SUR...les dessins animés de foot,

– MA VIE EN PANINI…Maxime Gonalons,

– LE CLASH DE LA RÉDAC Le PSG doit-il s’installer au Stade de France?

– HOMONYME ANONYME Anthony Martial,

– L’ACTU E-SPORT,

– STADE MYTHIQUE Le stade Vélodrome,

– ÉPOPÉE Olympique lyonnais 2010,

– JOUEUR DE LÉGENDE Ronaldinho,

– MAILLOTS DE LÉGENDE FC Nantes,

– L’AGENDA,

– POURQUOI JE DÉTESTE Quand les tireurs de penalty s’arrêtent dans leur course.

Nantes : Souviens-toi le printemps dernier