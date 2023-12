Si vous n’avez regardé que du foot en 2023…

Janvier 2023

Dans l’indifférence générale, le 45e Rallye Dakar s’élance en Arabie saoudite. Spoiler : ça ne sera toujours pas le bon pour Sébastien Loeb. La Croatie tient elle, en revanche, enfin sa victoire : à compter du 1er janvier, la patrie de Luka Modrić entre dans la zone euro et l’espace Schengen. Une bonne nouvelle pour tous les clubs sportifs européens, qui vont pouvoir continuer à piller ce réservoir de talents plus facilement. Toujours est-il que les Croates n’existent pas au Mondial de handball, remporté pour la troisième fois de suite par le Danemark face aux Bleus, ni à l’Open d’Australie qui revient à… Novak Djokovic. Le GOAT du tennis s’en sort ainsi mieux que celui de la mafia sicilienne : après 30 ans de cavale, Matteo Messina Denaro est arrêté dans une clinique le 16 janvier. Coïncidence : des foules de manifestants battent alors le pavé en France contre la réforme des retraites.

Février 2023

Sans doute effrayé par la contestation en France, le Salvador réplique en inaugurant la plus grande prison du monde le 2 février, forte d’une capacité de 40 000 places, ce qui en ferait le cinquième stade de Ligue 1. Dans le même ordre de grandeur, mais beaucoup plus grave : une série de séismes frappe la frontière entre la Turquie et la Syrie. Le bilan, effroyable, fait état de 56 350 morts. Heureusement qu’Alexis Pinturault est là pour apporter un peu de douceur : le skieur est sacré champion du monde de combiné alpin, chez lui, à Courchevel. Pendant ce temps, Vladimir Poutine retire la Russie du dernier traité contrôlant les armes nucléaires, sympathique façon de « célébrer » les neuf ans de la guerre dans le Donbass, et le premier anniversaire de son invasion de l’Ukraine.

Mars 2023

Frontalière avec la Russie, la Finlande change son fusil d’épaule. En ce 1er mars 2023, elle intègre formellement l’alliance militaire de l’OTAN, histoire d’éviter le même sort que lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir une annexion éclair par la Russie. La Seconde Guerre mondiale s’invite également dans l’actualité française, puisque la manifestation du 7 mars contre la réforme des retraites est la plus grande en France depuis la fin du conflit. Élan démocratique toujours, Xi Jinping est réélu président en Chine, pour un troisième mandat de suite après avoir changé la constitution à ce sujet. Ce qui inspire d’autres grandes démocraties mondiales, puisque l’Iran et l’Arabie saoudite rétablissent leurs relations diplomatiques. Pendant ce temps, en Europe, l’Irlande remporte son 23e tournoi des Six Nations.

Avril 2023

Le mois commence fort : la Russie prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le dans le cadre de la rotation mensuelle entre les 15 membres. Un mauvais poisson d’avril qui ne fait pas franchement rire l’Ukraine, dont les protestations restent sans réponses. Et pour cause : à Paris, on a d’autres problèmes à traiter avec le referendum qui interdit les trottinettes électriques en libre service. La Chine réagit en lançant un exercice militaire pour encercler Taïwan, suivie par la Corée du Nord qui provoque des évacuations sur l’île japonaise d’Hokkaido en lançant un missile balistique. Tombé en pleine mer, l’objet ne fait aucune victime, contrairement à l’Église internationale de Bonne nouvelle, au Kenya. Une cinquantaine de membres de cette secte apocalyptique sont retrouvés mort dans une forêt.

Mai 2023

Le premier jour du reste de sa vie. Presque sept mois après le décès de sa maman, le roi Charles est enfin couronné à Londres. Mais l’évènement qui agite les foules en Angleterre en ce début mai, c’est évidemment l’Eurovision. Comme d’habitude, la France finit dans les choux tandis que la Suède triomphe à Liverpool, avec la chanson « Tattoo » de Loreen. Pas de quoi pavoiser pour autant sur le tapis rouge du festival de Cannes. Le 76e du nom décerne sa Palme d’Or à la Française Justine Triet, pour Anatomie d’une chute. La réalisatrice s’attire les foudres du gouvernement en soutenant la protestation contre la réforme des retraites. Un sujet d’ailleurs sensible également du côté de la porte d’Auteuil où, à l’entame d’un nouveau Roland-Garros, tout le monde demande la fin de carrière d’un certain Novak Djokovic.

Juin 2023

COUP DE THÉÂTRE PORTE D’AUTEUIL ! Novak Djokovic remporte Roland-Garros, au lendemain de la victoire toute aussi surprenante d’Iga Świątek chez les femmes. Pour voir un Titan sombrer, il faut plutôt regarder du côté de l’Atlantique Nord où un submersible du même connaît un tragique accident avec cinq passagers à bord. Les malheureux voulaient approcher l’épave du Titanic, pas en faire un remake. Cinéma toujours : en Russie, le groupe paramilitaire Wagner entre en rébellion contre Poutine le 23 juin, promettant de marcher sur Moscou. Le lendemain, les mutins renoncent. En France, les villes s’embrasent après la mort de Nahel, adolescent de 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre.

Juillet 2023

Pendant que le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) règne sur le Tour pour la deuxième année consécutive, que le crack Léon Marchand revient des Championnats du monde de natation à Fukuoka avec trois breloques dorées et qu’Elon Musk froisse les twittos en renommant la plateforme « X », le monde continue de s’autodétruire : au Niger, un coup d’État militaire renverse le président Mohamed Bazoum ; en Grèce, des feux de forêt débutent et raseront 160 000 hectares au total ; en France, l’immense Jane Birkin nous quitte ; et enfin, la semaine du 3 au 9 juillet est la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, avec pour pic le mardi 4, record all time avec 17,18 °C en moyenne.

Août 2023

Deux mois tout pile après avoir fait trembler Poutine à la tête de Wagner, Evgueni Prigojine et son adjoint Dmitri Outkine meurent dans un accident d’avion. Geneviève de Fontenay s’en va elle aussi, emportée par une crise cardiaque. La dame au chapeau tire sa révérence à l’âge de 90 ans.

Septembre 2023

Un séisme de magnitude 6,9 ravage l’ouest du Maroc, causant le décès de près de 3000 personnes. Quelques jours plus tard, la tempête Daniel fait également plus de 5000 morts en Libye. Comme si cela ne suffisait pas, le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le Haut-Karabagh reprend de plus belle, tandis que le rappeur MHD est condamné à douze ans de prison ferme pour un homicide volontaire en 2018. Afin d’apaiser les cœurs, le pape François donne, en clôture de sa visite de Marseille, une messe géante au Vélodrome devant 57 000 fidèles. C’est Marseille pépé !

Octobre 2023

Une attaque de grande envergure du Hamas à l’encontre d’Israël autour de la bande de Gaza, débutée le jour de shabbat et de la fête de Sim’hat Torah, fait 1140 victimes, entraînant une riposte et le début d’une nouvelle guerre sanglante : 12 000 Palestiniens ont depuis perdu la vie. L’humanité existe encore, du moins dans le monde du vélo : l’idole Thibaut Pinot, 33 ans, tire sa révérence au Tour de Lombardie, sur une vibrante communion avec son public, venu de toute la France pour se donner rendez-vous à Bergame. À Saint-Denis, le XV de France est sorti en quarts de finale de « son » Mondial par l’Afrique du Sud (29-28), future championne du monde la plus moche de l’Histoire. Plus tard, deux attaques terroristes ont lieu, d’un côté et de l’autre de la frontière belge : à Arras, un enseignant est tué lors d’une attaque au couteau dans un lycée ; trois jours plus tard, deux supporters suédois, venus assister à un match au stade Roi Baudouin, sont assassinés dans une fusillade à Bruxelles.

Novembre 2023

L’Homme et la nature continuent leur mano à mano : la tempête Ciarán balaie tout le quart nord-ouest de la France, et en réponse à cela, quinze jours plus tard, la Commission européenne autorise pour dix années supplémentaires l’utilisation du glyphosate au sein de l’UE. Les hommes de ce mois de novembre sont Gérard Collomb, qui s’éteint à 76 ans, le libéral d’ultradroite Javier Milei, nouveau président argentin, et le skipper Armel Le Cleac’h, vainqueur de la Transat Jacques-Vabre en catégorie Ultim. Inutile de vous dire que c’est un Breton.

Décembre 2023

Une nouvelle attaque au couteau fait un mort, sur le pont de Bir-Hakeim à Paris. La sortie d’un Complément d’enquête, qui met en lumière les comportements problématiques de Gérard Depardieu à l’égard de la gent féminine, crée aussi un grand émoi. Attaqué de toutes parts, l’acteur français pourra compter sur de nombreux soutiens, dont celui d’Emmanuel Macron himself. Dans le même temps, Guy Marchand casse sa pipe. Il n’aura donc pas pu assister au sacre d’Ève Gilles en tant que Miss France 2024 : la victoire du Nord-Pas-de-Calais, mais surtout des cheveux courts. Pris de peur face à la montée du wokisme, le Parlement adopte « une version durcie » de la loi immigration, histoire de mettre les points sur les « i ». Écœuré, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau se fait la malle. Heureusement, l’équipe de France féminine de hand réconcilie finalement tout le monde : déjà championnes olympiques en titre, les Bleues dominent leurs rivales norvégiennes en finale du Championnat du monde (après les avoir déjà tapées en poules) et reprennent possession de la couronne mondiale, six ans après.

