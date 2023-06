Tente de battre le meilleur score du quiz Twitch spécial "Champions de France"

Pour refaire chez vous le quiz dans les conditions du direct et tenter de battre le meilleur score (décroché par le goat Jacques Chirac, recordman du nombre de victoires sur les QCM Twitch), c’est par ici !

Prochain quiz : jeudi 23 juin à 19h ! Le thème : les transferts mythiques de l’histoire.

Pour être tenu au courant des prochaines soirées quiz, abonnez-vous à la chaîne Twitch de So Foot ici ou au groupe Facebook Live Quiz So Foot !

Pour revoir les anciennes soirées quiz avec, entre autres, Tony Vairelles, Aymeric Lompret, Édouard Cissé, Mark The Ugly, Mehdi Maizi, Benjamin Nivet, la Fédé française de la lose, Paul de Saint-Sernin, Thomas Thouroude, JeanJass, TrashTalk et comprendre un peu mieux de quoi il retourne, il suffit de cliquer sur ce lien et de consulter notre playlist YouTube.

Bernardo Silva, le cerveau de la bande