So Foot a 20 ans : quel bilan fait-on de l'industrie du foot ?

Il est de tous les podcasts, alors pourquoi pas d’Alternative Football, lui qui côtoie le monde du foot de près depuis le lancement de So Foot en 2003 ? Matthieu et Edouard reçoivent donc Franck Annese, le fondateur du magazine et du groupe So Press, chez lui (sic), pour qu’il livre son bilan de l’industrie du ballon rond. Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui est mieux ? Moins bien ? Et surtout, comment continuer à raconter des belles histoires à l’âge du foot business ?

