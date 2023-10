Si peu de dopage dans le football, vraiment ?

Paul Pogba contrôlé positif à la testostérone ! La dépêche tombée à la rentrée est venue rappeler une évidence : le football semble être un sport plutôt préservé par le dopage. Car rares sont les affaires récentes impliquant un joueur pro français qu’il est possible de citer comme ça, de tête.

Pourtant, le monde professionnel tricolore est contrôlé, chaque semaine. 1500 tests sont délivrés par an. Pour seulement 0,74 % de cas positifs. Autant d’infos révélées par Erwan Le Breton et Rémi Wallard, respectivement chargé de coordination foot et directeur adjoint du département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), lors de cet entretien avec Édouard Cissé et notre journaliste Maxime Marchon.

Qui permet de véritablement découvrir les coulisses de leur mission, entre l’accueil réservé par les joueurs, les dénonciations de corbeaux, les visites inopinées au domicile des joueurs, le travail d’enquête à partir des datas…

💉Si peu de dopage dans le foot, vraiment ? 🎙️ Réponse avec Erwan Le Breton et Rémi Wallard du département des contrôles football de l'agence française de lutte contre le dopage @AFLD_France dans l'épisode 34 de notre podcast @AltFootballOFF Le lien vers l’épisode ➡️… pic.twitter.com/VgM1NaEzYT — SO FOOT (@sofoot) October 25, 2023

