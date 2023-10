Arabie Saoudite, partie pour rester ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Près de 900 millions d’euros de transferts. Les arrivées de Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kanté, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Jordan Henderson, Kalidou Koulibaly... Des salaires à six ou sept chiffres par semaine. Il a suffi d’à peine deux mois pour mettre l’Arabie Saoudite au centre du football mondial. Au point que l’Europe, inquiète, réplique en disant que tout ce bazar ne durera pas, le comparant aux championnats chinois ou indiens en leur temps. C’est la question posée par Maxime Marchon à Edouard Cissé, Matthieu Lille-Palette et Guillaume Vénétitay, journaliste So Foot parti enquêter sur place, dans l’épisode 34 du podcast Alternative Football.

