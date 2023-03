C’est lors d’une session de conférences à la FFF, organisée par le groupe de réflexion News Tank Football, qu’Alternative Football a fait la connaissance d’Émile Follorou. Intitulé de la conférence de l’époque : TikTok, plateforme stratégique au service des communautés de fans et des acteurs de l’économie du sport. Mais encore ? Ces dernières semaines, mois, années, pas une seule compétition n’a échappé à un partenariat avec l’application de partage de vidéos chinoise. Et tous les clubs s’y sont mis. Alors pourquoi TikTok et football semblent si bien se marier ? Début de réponse avec le responsable partenariats contenus sports pour la France et la Belgique.

🤳 TikTok et le football, c'est quoi la stratégie au juste ? 🎙️ Tentative de réponse ici avec Emile Follorou, responsable des partenariats contenus sports chez @tiktok_France , dans le nouvel épisode de notre podcast "Alternative Football" ➡️https://t.co/X94ro2zr4q pic.twitter.com/m5CAUJYYzP — SO FOOT (@sofoot) March 29, 2023

Bonne écoute. Et à dans 15 jours pour le prochain épisode !

