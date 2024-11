Mur jaune, Liverpool, fumis… Découvrez notre sélection de photographies spéciale tribunes

#1 – Le Mur Jaune de Dortmund, 2019

Et puisque le monde des tribunes et l’univers des supporters semblent vous passionner, on s’est dit qu’on allait vous concocter une sélection de nos meilleurs clichés mêlant ultras, fumis, chants, joie, kop, fans, frissons… En commençant par la tribune qui en Europe fait fantasmer tous les groupes de supporters : le Mur jaune debout du Borussia Dortmund. Ici en 2019, lors d’une écrasante victoire du BVB de Lucien Favre sur le Bayer Leverkusen (4-0) pour le compte de la 4ème journée de Bundesliga

#2 – Liverpool – 1971

Autre cliché avec beaucoup de monde dessus. Et autre tribune mythique du foot européen pour son chant « You will never walk alone » : le Kop de Liverpool. Ici au Wembley Stadium de Londres, à l’occasion de la finale de la FA Cup face à Arsenal (1-2), le 8 mai 1971.

#3 – Communion de Di Maria avec les ultras du PSG, 2020

Sans doute la photographie la plus plébiscitée de notre boutique. Tous les formats A4 étaient partis en moins de 24h… Les formats A3 en moins d’une semaine. Et les formats A2 en moins d’un mois. Voilà pourquoi nous proposons depuis des formats A1 sur la boutique.so. Cette photographie, c’est celle d’El Fideo célébrant la victoire et qualification du Paris SG lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions 2019 face au Borussia Dortmund, juste avant le confinement, face aux supporters interdits de Parc mais venus communier au pied du virage Auteuil. C’est ainsi qu’est né ce cliché devenu mythique de Di Maria, tatouages bien visibles, tout à sa joie dans une atmosphère électrique faite de fumis et de chants à tue-tête.

#4 – Virage du Maracana, 2007

De l’Argentin (à Paris) au Brésil, il y a un océan à traverser. Mais une passion commune pour le football, celui qui fait battre le cœur d’un pays tout entier. Et la religion futebol y a même un temple : Le Maracaña. Qui accueille ici le virage des supporters de Flamengo, lors d’un match de championnat contre l’Athletico Paranaense, qualificatif pour la Copa Libertadores en cas de victoire. Une ambiance digne des derbys contre le voisin honni de Fluminense, qui se jouent bien sûr au Maracaña et où chaque camp de supporters prend possession d’un virage. Le Fla-Flu détient d’ailleurs le record absolu d’affluence pour un match de club, avec 194 000 spectateurs un certain 15 décembre 1963.

#5 – Supporters bordelais, 1985

Si les stades ont toujours eu des virages ou des kops, les ultras n’ont pas toujours été leurs pensionnaires. Il y a souvent une date de création. Et parfois même un match fondateur. A Bordeaux, il s’agit d’une rencontre de Coupe d’Europe des clubs Champions au stade Lescure. Une demi-finale retour contre la Juventus Turin, remportée sur le terrain par les coéquipiers d’Alain Giresse (2-0) et dans les tribunes avec ambiance dont tous les fans présents ce jour-là se souviennent

#6 – Supporters d’Aston Villa – 1981

Un cliché comme on ne pourrait plus en voir aujourd’hui. Il date de 1981. Ce jour-là, Aston Villa se déplace à Arsenal. Ses supporters sont venus en masse à Highbury pour assister au match qui doit sacrer leur équipe championne d’Angleterre. C’est le dernier titre de leur histoire.

#3 – Un chien sur la pelouse de Leeds, 1966

Le 2 mars 1966, Leeds United se retrouve en quart de finale de la Coupe des villes de foires, une compétition entre villes hôtes de foires internationales. Instaurée en 1955, cette coupe a pour but de promouvoir les foires internationales. On pouvait y retrouver le FC Barcelone, l’AS Roma, Birmingham City et d’autres clubs européens, Fondée deux mois après la création de la Coupe des clubs champions européens (Ligue des champions), cette compétition ne le sait pas encore, mais elle va vite faire partie de l’ancien football. Cette image nous rappelle donc les débuts du football professionnel et le temps où les chiens pouvaient encore entrer sur les terrains professionnels. Nostalgie.

#4 – Diego Maradona au coup franc, Finale C1 1988

22 octobre 1989. Le Napoli de Diego Maradona affronte, en match retour, le VfB Stuttgart, vainqueur du match aller (1-0). À 29 ans, Diego Maradona, champion du monde 1986, dispute la première et unique finale de Coupe des Clubs Champions (ex Champions League) de sa carrière. Pas encore une légende le jeune joueur argentin écrit un peu plus de son histoire. Le SSC Naples l’emporte 2-1 grâce à un penalty décisif du grand Diego. Quelques mois plus tôt, El Pibe de Oro avait remporté la Copa America avec l’Argentine. Il prend sa retraite huit ans plus tard, en 1997, et nous quitte en 2020

