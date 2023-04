L’histoire du football selon Gims

Dans une vidéo devenue virale ces derniers jours, Gims a enchaîné les théories conspirationnistes sur l'histoire de l'Égypte et plus globalement de l'Afrique en général. Une question se pose : qu'aurait-il bien pu dire si cela était transposé au foot ? (Faux) témoignage.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du délire de Gims, voici l’extrait en question :

🇨🇩 Le chanteur #GIMS a affirmé dans une interview que "l’Égypte avait de l’électricité dès l’époque antique, les pyramides servaient d’antennes" et que "l’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens. […] On les appelait à l’époque les Afropéens". (OuiHustle) pic.twitter.com/l5YxgPajtI — Mediavenir (@Mediavenir) April 11, 2023

« Le premier vainqueur de la Coupe du monde, c’est l’Égypte en 1926 et non pas l’Uruguay. Les historiens le savent, c’est bien connu. Il n’y a qu’à voir les catacombes de la CAF : elles sont remplies de trophées internationaux. C’est amusant tout ce tissu de mensonges car, de base, le football n’a pas été inventé en Angleterre, mais au Togo au VIIIe siècle par des chevaliers locaux qui voulaient tuer le temps entre deux conquêtes. Il suffit de connaître notre histoire. Je vous glisse une anecdote que j’ai vue dans un super documentaire sur YouTube : ce sont les Égyptiens qui ont inventé l’expression “il y a de l’électricité dans l’air” à la suite d’un derby enflammé entre Zamalek et Al Ahly en 1972.

Petit moment d’histoire. La première footballeuse s’appelait Lucy. Elle avait un super exter’ du droit. Depuis toujours, l’Afrique a eu des footballeurs extraordinaires (ce que la rédaction de So Foot est en mesure de confirmer, NDLR). Tenez, Samuel Eto’o et Didier Drogba ont mieux que le Ballon d’or. Le Ballon de platine, ça vous dit quelque chose ? Je me souviens, gamin, que les premiers Galactiques étaient ceux du Tout-Puissant Mazembe. En ce moment, on parle de quoi ? La VAR ? Les Mauritaniens avaient déjà pensé à un système de vérification des buts bien avant le siècle des Lumières, en postant des hommes derrière, devant et sur le côté des buts. Lisez des livres !

Ce qui me fait penser d’ailleurs qu’initialement, l’hymne de la France s’appelait la Dakaroise. Et tout le monde la chantait ! Il ne faut pas s’y tromper, Gianni Infantino est le pantin de Morgan Freeman, et non l’inverse. Petit, j’aurais volontiers crié au génie devant le Carré magique d’Henri Michel… si ce n’était pas un vulgaire copier-coller de la pyramide inversée de Fouad Ahmed Sedki. Puisque vous m’emmenez sur le terrain de la tactique, le gegenpressing était déjà expliqué dans les hiéroglyphes de la pyramide de Khéops. C’est écrit noir sur blanc, hein, je n’invente rien !

Bref, parlons de celui que vous considérez comme le plus grand joueur de l’histoire : Pelé. Celui qui a “marqué un but et Banks l’a arrêté”, c’est ça votre légende, les Européens ? Et alors ? Papiss Cissé a manqué un dégagement, et ça a fini dans les filets. Ça vous parle, ça ? T’es une légende Papiss. Je terminerai là-dessus : le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est les Algériens qui auraient dû gagner. »

