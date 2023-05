Les notes de l’épisode 12 de Koh-Lanta : le Feu sacré

Laura

Laura est très forte dans les épreuves, très forte en survie, très forte pour manger des scorpions et des blattes, et certainement très forte aussi en photographie. Mais surtout : Laura est très forte en maths. Parce que oui, Laura : douze crêpes pour deux personnes, ça fait bien « six chacun ». Définitivement prête pour la rentrée en CM1.