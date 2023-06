Les notes de la finale de Koh Lanta : le Feu sacré

Fred

Il y a deux types de gagnants. Ceux comme Fred qui ouvrent un bar à cocktails pour fêter leur victoire. Et ceux comme Jack Grealish qui dévalisent les bars à cocktails pour fêter leur victoire. On préfère clairement la deuxième catégorie. Mais quand même, force est de constater que ce bon vieux Fredo aura accompli pas mal d’exploits dans cette finale de Koh Lanta. D’abord, il a résisté aux multiples tentatives d’extorsion de larmes de la part de Denis qui lui a demandé 134 fois d’évoquer le décès de son père. Ensuite, il a remporté les poteaux malgré une blessure au pied et une furieuse envie de taper une sieste. Et enfin, il a réussi à trahir absolument tout le monde sans que personne ne lui en tienne rigueur. Point faible : trop fort.