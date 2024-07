Les JO en direct : Cassandre Beaugrand en or

11h24 : Et ça passe MGNH (ça fait très acronyme de compagnie d’assurances, non ?) face au Tchèque en blanc !

11h16 : Maxime-Gaël Ngayap Hambou a un patronyme du même niveau que Narcisse-Olivier Kapo Obou et il affronte un Tchèque avec un blase de méchant dans James Bond pour une place au second tour.

11h15 : Devant les séries du 200 mètres brasse, je viens de comprendre quel sample utilisent les producteurs de rawstyle pour leurs tracks : celui du signal de départ des épreuves de natation.

<iframe loading="lazy" title="Dimitri K & Act Of Madness - Stop De Boot (Uptempo)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dnraUc_gw6U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

11h12 : Coup de chapeau à la Croatie pour son engagement en matière de recyclage. Vu la typo utilisée pour le flocage des maillots de l’équipe de handball (actuellement en train de défier l’Allemagne), les liquettes sont les mêmes depuis l’indépendance du pays en 1991.

11h00 : Si, comme Gauthier Hein, vous êtes un fana de « ping », vous venez sûrement de tomber de votre chaise en apprenant que le Chinois Wang Chuqin, numéro 1 mondial, vient de se faire sortir par le Suédois Truls Möregårdh (4-2) au troisième tour. Alexis Lebrun (qui défiera le Brésilien Hugo Calderano vers 16h00) est prévenu.

WANG CHUQIN, NUMÉRO 1 MONDIAL, SORTI PAR MOREGARD 🤯 C’EST FOU !!! pic.twitter.com/gQqdAmG4OB — Janusport (@Janusport) July 31, 2024

10h56 : Alors que les triathlètes galèrent à nager à contre-courant dans la Seine, on vous rappelle que ce monde n’a aucun sens en vous apprenant que Michael Phelps, 23 médailles d’or, a donné un cours de natation à Snoop Dogg. Hâte de voir Léon Marchand faire pareil avec Jul.

Snoop Dogg gets a swimming lesson from Michael Phelps. 🏊‍♂️ pic.twitter.com/9NF2FAuRfm — XXL Magazine (@XXL) July 30, 2024

10h52 : Allez, on passe au judo ! Maxime-Gaël Ngayap Hambou s’apprête à disputer son 16e de finale en catégorie -90 kilos contre le Tchèque David Klammert. Adjimé à 11h08.

10h51 : Et la bonne nouvelle en tir ! Lucas Kryzs est qualifié pour la finale de carabine à 50 m sur trois positions, demain matin. Il pourrait donner des cours à Marcus Thuram, ça ne lui ferait pas de mal.

10h46 : Il faudra faire attention au Norvégien Kristian Blummenfelt, champion olympique à Tokyo et candidat à sa succession. Le mec a quand même remporté quelques mois plus tard les championnats du monde Ironman, soit 3,8 km de natation, 180 bornes de vélo et un marathon. Un challenge que mêmeN’Golo Kanté aurait du mal à finir.

10h45 : ET C’EST PARTI POUR LE TRIATHLON INDIVIDUEL MASCULIN !

10h44 : HIDALGO DEMISSION ! (Pas Anne, le Brésilien à gauche de Léo Bergère).

10h43 : On se prépare à commencer le triathlon chez les hommes ! Trois noms à suivre du côté français : Pierre Le Corre, Dorian Coninx (champion du monde 2023) et Léo Bergère (champion du monde 2022). Allez les gars !

Vous aussi vous scrutez un petit vomi porte-bonheur avant le grand plongeon de ces messieurs ?

10h40 : Contrairement aux tickets pour les épreuves de tir, cette balle est gratuite.

There is no way the 2028 games in Los Angeles will look half as good when their best monument is a walmart or something pic.twitter.com/j8CTYwEpEB — Slazac 🇺🇸🇺🇦🇹🇼🌐 (@TrueSlazac) July 30, 2024

10h39 : D’ailleurs en parlant de badminton, vous étiez quel terrain vous au lycée ? Ici ça squattait le terrain 1.

10h31 : En attendant le départ du triathlon masculin, petit tour par la Porte de la Chapelle où se déroule un alléchant Danemark-Irlande en badminton. L’occasion de rappeler que le smash le plus puissant de l’histoire de ce sport est parti à plus de 500 km/h. Impressionnant, mais moi j’ai eu 15 au bac d’EPS avec des coups qui partaient à 16 km/h et j’en fais pas tout un plat.

10h29 : Présentement devant Suisse-Allemagne en beach-volley féminin. Idée pour la municipalité parisienne : vous ne voulez pas laisser la plage au pied de la Tour Eiffel toute l’année ?

10h27 : Pour nos amoureux et amoureuses des stats, sachez que la France a déjà plus de médailles d’or individuelles actuellement (5) que sur l’ensemble des JO de Tokyo (4). C’est fort.

5 – La France compte déjà plus de médailles d'or individuelles aux Jeux Olympiques 2024 (5) que sur l'ensemble de l'édition 2020 (4). Moisson. #JOParis2024 https://t.co/aYDz2MtFAO — OptaJean (@OptaJean) July 31, 2024

10h18 : Cassandre Beaugrand devait être dégoûtée d’avance de nager dans la Seine… mais ça ne l’a pas empêchée d’aller au bout. C’est le premier titre olympique de l’Histoire du triathlon français. A jamais la première.

Rendez-vous dans 27 minutes pour voir si les garçons réussiront à être aussi inspirés.

10h09 : Et donc Cassandre a gerbé AVANT de plonger dans la Seine (un détail qui a son importance). Cela dit, si c’est ça la solution pour gagner, c’est Wahbi Khazri qui avait raison depuis le début : il faut bel et bien se mettre les doigts.

#Paris2024 | 🗣️ " Je me suis mise à vomir avant le départ ! " 🥇Cassandre Beaugrand, toute nouvelle championne olympique du triathlon, s'est fait une frayeur avant la plus grande course de sa vie. 📺 À suivre en direct sur : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/xZn1G85pOw — francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

10h00 : L’heure d’apprendre que l’immersion des footballeuses néo-zélandaises dans la France vraie se passe à merveille.

9h57 : Sixième médaille d’or pour la délégation bleue, y a pire comme début de journée.

CASSANDRE BEAUGRAND EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! À l’issue d’une course rondement menée, notre tricolore monte sur la plus haute marche du podium 🥇#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/Y63An311k0 — Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2024

9h55 : ET PREMIERE MEDAILLE D’OR DE LA JOURNEE ! Cassandre Beaugrand termine l’épreuve du triathlon (1500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 de course à pied) en 1 heure, 54 minutes et 55 secondes ! Pendant ce temps-là, j’ai toujours pas terminé mon premier café.

En revanche, petite déception pour Emma Lombardi qui échoue au pied du podium.

9h50 : Salut les sportifs de canapé ! Vous êtes bien avachis en train de regarder les athlètes suer à votre place ? C’est parti pour une nouvelle journée de sport par procuration et, si vous êtes matinaux, vous avez appris que – coup de théâtre ! – la Seine est finalement suffisamment propre pour que les épreuves de triathlon s’y produisent. Coup d’envoi pour les femmes, à 8h00 du zbar, pour les hommes, 2h30 plus tard.

