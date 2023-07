L’équipe type des animaux dangereux d’Australie

Le taïpan

Si vous en croisez un lors de vos escapades dans le bush, le site OceaniePourLesZeros.com vous conseille de « rester calme et de ne pas le provoquer ». Plus facile à dire qu’à faire tant la bestiole de 2 à 3 mètres de long – reconnaissable à « ses dents longues et acérées » – n’inspire pas la sympathie. Et pour cause, une de ses morsures provoquera chez vous la mort en cas d’arrivée tardive de secours. Avant cela, vous aurez vomis vos tripes et perdu connaissance.