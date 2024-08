Les JO en direct : Encore un gros coup de ping ?

La journée démarre timidement pour le camp tricolore, mais Félix Lebrun et ses comparses espèrent bien aller chercher le bronze par équipes. La journée sera ensuite animée par l'escalade et l'athlétisme, en attendant la finale de la bande de Thierry Henry à 18h et la demi-finale des filles du basket, ce soir.

11h21 : Victoire de l’équipe de France masculine dans sa série du 4x400m ! Superbe course des Bleus, qui seront eux aussi au rendez-vous de la finale ! Les relais tricolores reçus 4 sur 4.

11h18 : Les Bleus ne sont plus qu’à une victoire de la médaille de bronze, alors que le prochain simple sera disputé par Alexis Lebrun.

11h17 : LA VICTOIRE POUR FELIX LEBRUN QUI REVIENT DE NULLE PART !!! Mené 10-7, il sauve trois balles de matchs et termine ça 12-10 d’une dernière attaque long de ligne ! Immense !

11h10 : Nouvelle égalisation pour Félix Lebrun, de retour à 2-2 ! Tu est très grand aujourd’hui mec !

11h09 : Les Américains se font peur en série du 4x400m ! Le tout jeune Quincy Wilson, 16 ans, a eu beaucoup de mal dans le premier relai et ses copains ont dû forcer leur talent pour aller chercher la troisième place et assurer l’essentiel. Ils seront en finale, tout comme le Bostwana de Letsile Tebogo, large vainqueur de la course.

11h03 : Les affaires se compliquent pour Félix Lebrun, désormais mené 2 sets à 1.

11h01 : Il va falloir un exploit pour notre Frenchie dans la finale d’escalade combinée.

Début compliqué pour Paul Jenft qui obtient 4.9 sur le premier bloc Il a le temps de se rattraper sur les prochains blocs 🧗#Allezlesbleus #Paris2024 — Equipe France (@EquipeFRA) August 9, 2024

10h55 : 11-4 ! On n’énerve pas Félix Lebrun comme ça !

#Paris2024 | 🔥🇫🇷 Félix Lebrun se reprend et remporte le deuxième set pour égaliser dans cette deuxième partie !! 📺 Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/URYCpuRccb — francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024

10h51 : Oh non ! Terrible pour Félix Lebrun qui a mené tout le long, laissé filer quatre balles de set et se retrouve finalement mené 1 set à rien…

10h49 : Pas de finale pour Eugénie Dorange et Axelle Renard, qui terminent dernières de leur demi-finale de canoë-kayak sprint…

10h45 : Les filles du 4x400m sont en finale ! Elles terminent troisièmes d’une série survolée par les Américaines, juste derrière la Grande-Bretagne et devant la Belgique !

10h40 : Beaucoup moins réjouissant, selon les informations du Parisien, un lutteur égyptien serait en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. Il aurait mis les mains sur les fesses d’une femme dans la nuit, alors qu’il était alcoolisé.

10h38 : C’est gagné pour Alexis Lebrun et Simon Gauzy ! Les Français remportent le double et lancent parfaitement cette rencontre pour le bronze face au Japon !

10h35 : 5,59m pour Auriana Lazraq-Khlass, qui saute à plus de 50cm de la planche sur son dernier essai. Pas le début d’une remontée rêvée.

10h27 : Bon, le troisième set est bien plus compliqué pour nos pongistes, vite dépassés 5-11. Allez, il faut aller le cherche ce dernier set pour bien lancer l’équipe !

10h22 : Deuxième mordu à la longueur pour Auriana Lazraq-Khlass, qui ne démarre pas mieux sa journée d’heptathlon qu’hier pour le moment… Il ne reste qu’un seul essai.

10h20 : 11-7 ! Déjà 2-0 pour le double tricolore !

#Paris2024 | 🔥🇫🇷 NOS BLEUS S'ENVOLENT DANS CETTE PREMIÈRE PARTIE !! 💪 Ça fait 2-0 pour la paire Gauzy/Lebrun !! 📺 Le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/Ik3sDVuP4n — francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024

10h11 : 11-5 pour les Français dans le premier set ! Allez !

10h05 : Et c’est parti pour Alexis Lebrun et Simon Gauzy, alignés en double comme d’habitude !

9h56 : C’est reparti également du côté du golf. Céline Boutier va-t-elle remonter la pente après sa triste journée d’hier ? La Française sera de retour à partir de 12h17.

9h48 : Elle aussi très ambitieuse du côté du taekwondo, Madga Wiet-Hénin a également déjà perdu en huitième de finale face à l’Américaine Kristina Teachout. Si cette dernière se qualifie jusqu’en finale, la Tricolore se verra donner une chance de médaille de bronze via les repêchages.

#Paris2024 | ❌ C'est déjà terminé pour Magda Wiet-Henin ! La Française a été largement battue par l'Américaine Kristina Teachout. Une potentielle chance de médaille qui s'envole. Les Jeux Olympiques à suivre en direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/bk7Ulcp5tD — francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024

9h47 : Une journée qui ne démarre clairement pas sous les meilleurs auspices pour la France. Alors qu’ils ambitionnaient clairement le podium, Logan Fontaine (5e) et Marc-Antoine Olivier (7e) repartent du 10km de natation en eau libre sans médaille. Devant tout au long de la course, c’est le Hongrois Kristof Rasovszky qui se pare d’or.

#Paris2024 | 🔥🇭🇺 Victoire de Rasovsky pour cette première épreuve de la journée !! 💪 Quelle course du Hongrois qui est resté tout le long en tête !! pic.twitter.com/T2GBJocNNQ — francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024

9h45 : Bonjour tout le monde ! Vous en avez encore sous la semelle ? Alors c’est parti pour cette antépénultième journée des Jeux olympiques !

