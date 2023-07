Kylian Mbappé au Real Madrid : ok, mais pour jouer où ?

Comme tout footballeur de moins de 25 ans, Kylian Mbappé règle ses comptes via le numérique. Et en ce samedi 8 octobre 2022, le Français n’a pas manqué l’occasion de balancer son message hasardeux : #pivotgang. Après un nul concédé à Reims (0-0), Mbappé affichait en effet son mécontentement quant à la position de numéro 9 que lui exigeait d’occuper Christophe Galtier. Une réaction qui peut évidemment prêter à sourire à la vue des statistiques affichées par l’intéressé saison après saison, mais qui interroge sur son positionnement réel, surtout à une époque où le Real Madrid ne demande qu’à en faire son nouveau meilleur buteur.

L’aile ou la pointe ?

Dans ses caractéristiques athlétiques, Kylian Mbappé reste évidemment un ailier dont les qualités ne s’expriment qu’en partant vite et loin dans la profondeur. Problème, à Santiago Bernabéu, ces données sont déjà la propriété de Vinícius Júnior. Car s’il se montre plus brouillon que le Tricolore devant le but, le Brésilien a su élargir sa palette offensive depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, devenant ainsi cet hybride à la mode, alternant jeu de couloir, à droite ou à gauche, et rôle de buteur. La copie quasi-conforme de Mbappé dans le 4-3-3 inamovible du Real Madrid. Et de l’autre côté, guère plus de chance.

Moins explosif que son compatriote mais beaucoup plus intelligent dans la construction, Rodrygo s’est lui aussi transformé en pion essentiel des derniers succès madrilènes, tant en sortie de banc, qu’en titulaire polyvalent. C’est ainsi à lui qu’ont été confiées les clés de l’attaque en l’absence de Karim Benzema, blessé chronique durant cette dernière campagne 2022-2023. « On a l’impression que l’arrivée de Kylian Mbappé se fait avec un ou deux ans de retard, souligne Jorge López Marco, dit Tote, ancien second couteau de Ronaldo, Raúl et Fernando Morientes période Galactiques. Il est évident que son meilleur poste est ailier gauche, mais avec l’émergence de Vinícius Júnior et Rodrygo, difficile de ne pas le mettre autre part que dans l’axe. » Dès lors, quelle solution pour éviter un « pivot gate » à chaque contre-performance ?

Trouver le compromis

« Le Real Madrid pourrait faire comme les années précédentes avec Benzema et Ronaldo. En alignant l’un ou l’autre en pointe, puis en les faisant permuter en cours de partie. Vinícius Júnior peut difficilement le faire parce qu’il se base exclusivement sur la vitesse, mais avec Rodrygo, vu son profil beaucoup moins athlétique et son intelligence de jeu, cela pourrait bien fonctionner », poursuit l’ancien de la maison. Ce schéma, les Madrilènes l’avaient d’ailleurs un temps envisagé, avant que ne revienne la rumeur Mbappé. Ainsi, Kai Havertz avait été le premier sondé. Apprécié par Ancelotti, l’Allemand, aligné en faux attaquant à Chelsea et en sélection – avec un peu moins de réussite – devait constituer une alternative valable au départ de Karim Benzema, dans sa capacité à participer activement au jeu. Par la suite, c’est le nom d’Harry Kane qui a été coché sur la short-list de la Maison Blanche. Sans réel besoin de le décrire, l’Anglais constituait alors la piste la plus crédible pour remplir ce rôle de buteur, à même de libérer ces ailes de la discorde. L’élu sera finalement Joselu.

Surprenante vue de loin, car moins sexy qu’un maillot floqué « Mbappé », l’arrivée du géant espagnol résout en réalité une partie du problème pour le Real Madrid. Physiquement imposant et loin d’être maladroit avec ses guiboles, celui qui sort d’une campagne à 16 buts en Liga avec l’Espanyol (troisième meilleur buteur du championnat au sein d’une équipe reléguée) et de jolis débuts en sélection (trois buts en quatre capes) a tout du bon plan à moyen terme, puisqu’âgé de 33 ans. Pour Tote cependant, difficile d’envisager un projet viable sous cet angle : « Joselu est un excellent attaquant, sur qui il faudra compter. Avec le nombre de matchs que dispute le Real Madrid chaque saison, ce sont ces mecs qui vous sortiront de la galère dans des matchs pièges, sur une tête, une déviation ou un duel gagné avec le défenseur. Néanmoins, vu les ambitions merengues, notamment en Ligue des champions, tu as besoin d’un top gardien et d’un top attaquant. Et à ce poste, Mbappé est le joueur absolu à aller chercher. » Visiblement inéluctable tactiquement, la signature du Français devra alors remplir un dernier critère : celui de l’égo. Avec Vinícius Júnior désigné comme tireur de penalty pour la saison à venir, se pose en effet la question de la guerre égocentrique à venir entre ces deux amateurs de statistiques s’ils étaient amenés à cohabiter. Pas de panique, Tote a aussi une solution : « Jusque-là, Kylian Mbappé a évolué dans des clubs intermédiaires. Au Real Madrid, il sera dans la plus grande institution du monde. À lui de se plier à ses exigences. » Nouveau feuilleton à suivre.

