Vrai Foot Day : Revivez le match entre l’Équipe de France de foot en marchant et le Vesoul RC (2-1)

Bienvenue sur ce live du match de gala qui opposera l'Équipe de France de foot en marchant aux joueurs du Vesoul RC. Nous sommes en direct du stade Pontarcher de Vesoul et le thermomètre affiche 8 degrés.

17h52 : C’EST PARTI, les deux équipes marchent lentement vers le ballon.

17h54 : première frappe du match, Julien se loupe pour Vesoul « J’suis plus lucide, je cours trop ».

17h55 : corner pour Vesoul, ça ne donne rien.

17h56 : Julien insiste pour Vesoul, il touche la barre !!

17h57 : BUT POUR LA FRANCE !!! Magnifique frappe de Pascal François, ancien joueur de l’ASSE (véridique).

18h00 : Vesoul monopolise le ballon sans parvenir à trouver la faille.

18h01 : le rythme est élevé pour un match en marchant.

18h02 : la grêle s’invite au match… Satanées giboulées de mars.

18h04 : scènes apocalyptiques à Vesoul, tout le monde cherche à s’abriter.

18h07 : la pluie n’arrête pas le foot en marchant. Les roses de Vesoul continuent à vendanger devant la cage de l’Equipe de France.

18h09 : égalisation des Vésuliens !!! Nicolas fait sauter le verrou d’une d’un bel enchaînement contrôle-frappe.

18h13 : on est souvent à la limite entre la marche et la course, le tout est de trouver le juste milieu.

18h14 : BUTTTT SUR LE GONG de l’Equipe de France par Tony, le numéro 4 qui vient d’entrer en jeu !

18h16 : Nicolas mange la feuille pour Vesoul ! Seul face au gardien, il manque le cadre.

18h17 : FINI ! La hiérarchie a été respectée, l’Equipe de France s’impose in extremis face à l’équipe du Vesoul RC.

Merci de nous avoir suivi et à l’année prochaine pour un nouveau Vrai Foot Day !

"Je porte des maillots de foot tous les jours, même aux enterrements"