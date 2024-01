Edinson Cavani, Zizou 98... Découvrez la collection photos de la Nouvelle Année !

#1 – Zinédine Zidane en apesanteur, 1998

En apesanteur / Pourvu que les secondes soient des heures / En apesanteur / Pourvu qu’on soit les seuls devant… ce cadre de toute splendeur. Cela signifierait que vous êtes l’un des 63 heureux propriétaires de cette petite merveille de photographie de notre Zizou national, réalisée à l’occasion du quart-de-finale du Mondial 1998 entre la France et l’Italie à Saint-Denis (0-0 ; 4 tab 3). Car il y a tout dans ce cliché. La grâce, le sens du détail, la composition du corps, le mouvement… Bref, vous l’avez compris, on en est tombé amoureux.

#2 – Enfants jouant dans une plaine inondée en Inde, 2020

« L’exubérance des jeunes en train de jouer est contagieuse, intensifiée par les éclaboussures d’eau (…) La joie d’une scène comme celle-ci est universelle, nourrie par la nostalgie de notre propre enfance ou par le souvenir de voir nos enfants complètement absorbés par l’excitation d’un jeu. L’action est astucieusement encadrée par la chambre à air (…) et se voit conférer une dimension abstraite supplémentaire avec les reflets à la surface de l’eau. La photographie aussi est un jeu. » Voilà les mots du jury de The Independant Photographer, pour justifier la deuxième place à leur concours de cette photographie d’enfants indiens jouant au foot dans des rizières du Bengale Occidental de Sujan Sarkar. Suffisants pour vous convaincre de craquer ?

#3 – Michel Platini soulève le trophée, Euro 1984

Michel Platini, à jamais le premier. A avoir soulevé (et fait soulever) un trophée à l’équipe de France. En l’occurrence, la coupe Henri Delaunay offerte au vainqueur du championnat d’Europe de football. C’était le 27 juin 1984, face à l’Espagne (2-0), au Parc des Princes. On ne remerciera jamais assez Luis Arconada pour son aide précieuse.

#4 – Célébration d’Edinson Cavani, 2018

Safet Susic, Raï, David Ginola, Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Di Maria… La liste des attaquants (ou offensifs) du Paris SG à avoir le droit à un cliché sur notre boutique était déjà conséquente. Mais il manquait Edinson ‘El Matador’ Cavani, premier joueur du club de la capitale à avoir atteint la barre des 200 buts (avant de se faire doubler en 2023 par l’inévitable Kylian). Les journalistes de la rédaction ont porté leur choix sur celle-ci pour sa composition avec la banderole Paris en fond, et la superposition du profil de l’Uruguayen sur le tifo bleu et rouge. Et puis on devine le cri de joie prolongé par ce poing serré levé, où se lit aussi la rage d’inscrire le seul but de cette rencontre entre le PSG et Toulouse (1-0) sur un superbe enchaînement mini-sombrero + reprise de volée.

Bonus t-shirt

Après les années 70 et le t-shirt jaune de Dominique Rocheteau, on remonte le temps encore plus loin. 1958 très exactement et la Coupe du Monde en Suède. Celle où la France termine sur le podium troisième. Celle où le meilleur buteur est Just Fontaine avec ses 13 buts. Un record qui tient toujours, près de 66 ans après. Ca valait bien un shooting. Et un t-shirt en référence à la célèbre réplique du Dîner de cons. N’est ce pas ?

Bonus coffrets maillots

Dans notre dernière newsletter de la boutique, nous vous annoncions la reprise de nos coffrets maillots + livres avec la marque Copa, spécialiste hollandais des maillots rétro replica. Nous vous présentions cinq d’entre eux (le France 58, le Pays-Bas 83, l’Atletico 85, l’Algérie 82 et la Roma 98). En voici cinq autres (parmi les 20 que nous proposons). En espérant qu’ils vous plairont, sachant qu’on en a que 5 ou 6 par modèle. Voire moins.

LE COFFRET COLLECTOR FC NANTES 94

LE COFFRET COLLECTOR BASTIA 82

LE COFFRET COLLECTOR JUVENTUS PLATINI

LE COFFRET COLLECTOR COLOMBIE 73

LE COFFRET COLLECTOR RED STAR

Bonus coffrets chaussettes

On n’a pas fait qu’ajouter des maillots Copa. On a aussi imaginé de nouveaux coffrets avec leurs belles chaussettes aux couleurs des équipes nationales, mais aussi des clubs de la vie de Maradona (Naples + Boca Juniors).

Ou des tenues de gardiens des années 90.

