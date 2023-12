Dortmund, la menace fantoche ?

En sept jours, d’un mercredi à l’autre, la saison du Borussia Dortmund pourrait bien basculer du mauvais côté. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions en s’extirpant du groupe de la mort, les Jaune et Noir déjouaient de nombreux pronostics. Les hommes d’Edin Terzić voyaient même le Bayern Munich et le RB Leipzig sortir prématurément de la Coupe d’Allemagne, leur laissant un boulevard menant directement au titre. Mais les fondations se sont écroulées en une semaine, subissant, coup sur coup, une élimination en huitièmes de la compétition contre Stuttgart (2-0) et un revers à domicile face à Leipzig (2-3) en Bundesliga. Ce mercredi, le BvB pourrait glisser à la deuxième place du groupe européen, souvent synonyme de tirage difficile en février. Les Parisiens, vainqueurs sans forcer à l’aller (2-0), auraient d’ailleurs tort de ne pas s’engouffrer dans les nombreuses failles aperçues ces derniers jours dans la Ruhr.

« Nous n’avons pas seulement connu la défaite, mais aussi de nombreuses blessures », a déclaré laconiquement le technicien des Borussen après la déconvenue à Stuttgart. Marius Wolf, Marcel Sabitzer, Youssoufa Moukoko et Julian Ryerson ont rejoint l’infirmerie, les deux derniers étant d’ores et déjà assurés de ne plus jouer jusqu’en 2024. Wolf et Sabitzer sont incertains face au PSG au même titre que Sébastien Haller, sur le flanc toute la semaine, privant ainsi Edin Terzić de nombreux titulaires indiscutables. Pour ne rien arranger à la situation, l’essentiel Emre Can est suspendu et regardera la sixième journée de Ligue des champions depuis les tribunes du Signal Iduna Park. En face, Luis Enrique peut se targuer d’avoir récupéré Warren Zaïre-Emery et Marquinhos à temps afin d’aller chiper la première place du groupe à leurs hôtes.

Défense à découvert

Amputé de ses cadres, le Borussia Dortmund a souffert face au RB Leipzig dans le choc de Bundesliga. Comme mercredi dernier en Coupe d’Allemagne, il aura fallu un grand Gregor Kobel dans les buts pour éviter le naufrage, alors que les défenseurs, orphelins de Julian Ryerson et Marius Wolf, ont semblé bien à la peine. Mats Hummels, dont l’on vante la seconde jeunesse outre-Rhin, a été désarçonné par la pointe de vitesse de Loïs Openda et n’a pas trouvé mieux qu’un tacle assassin pour le neutraliser, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique dès le quart d’heure de jeu. Sous les coups de boutoir adverses, Ramy Bensebaïni, lui, s’est rendu coupable d’un but contre son camp. Niklas Süle, entré pour compenser le carton rouge des siens, a marqué du bon côté, mais s’est surtout montré à court de rythme. Après un seul entraînement collectif dans la semaine, le central a rapidement tiré la langue face aux transitions offensives survitaminées du RasenBallsport.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Leipzig CROQUE Dortmund avant le PSG !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_od8C8fSB5c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Les nombreux appels en profondeur de Loïs Openda pourraient donner quelques idées au Paris Saint-Germain et aux flèches de son front offensif parmi lesquelles Randal Kolo Muani, rompu aux espaces des défenses allemandes. Homme de grands rendez-vous et né aux yeux du foot européen dans la Ruhr en 2017 sous le maillot monégasque, Kylian Mbappé, lui, serait bien inspiré de faire oublier sa campagne de phase de groupes laborieuse en plantant quelques banderilles dans le dos de Niklas Süle et d’une arrière-garde particulièrement lente. Friable à l’extérieur cette saison en Ligue des champions, le PSG, déjà défait à Newcastle et Milan, devra rester vigilant face à l’attaque du Borussia Dortmund. Même à dix et relativement maladroits, les Jaune et Noir ont réussi à trouver le chemin des filets par deux fois contre Leipzig, notamment grâce à la patte droite de Julian Brandt, déjà auteur de six buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues. Normalement, pas de quoi faire trembler le club de la capitale. Pour enfin lancer leur saison, les hommes de Luis Enrique doivent donc être ceux qui enfonceront Dortmund dans leur semaine chaotique.

PSG : c’est mars avant l'heure